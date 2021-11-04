جريمة مروّعة... أم تذبح طفليها وتلقي بنفسها من الطابق الثالث!

أقدمت امرأة في تونس على ذبح ابنيها، مما تسبب في وفاة الابن مباشرة بينما تم نقل الطفلة وأمها، التي ألقت بنفسها من الطابق الثالث، الى المستشفى.



وأوضح مصدر طبي أن الحالة الصحية للطفلة تعد مستقرة وتحت المراقبة، فيما تعد حالة الأم حرجة.