منوعات

اعتقال رجلين في اليابان للاشتباه في إساءة معاملة الكلاب

Lebanon 24
04-11-2021 | 13:34
A-
A+
Doc-P-882670-637716513785647855.jpg
Doc-P-882670-637716513785647855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وكالة "كيودو" للأنباء، إن شرطة محافظة ناغانو باليابان، اعتقلت رجلين يوم الخميس بعد الاشتباه في إساءة معاملة حوالي 450 كلبًا.

وذكرت الوكالة، أن السلطات تشتبه بأن الرجلين وضعا هذه الكلاب في مأوى لا تتوفر فيه الظروف المناسبة.

ووفقًا للوكالة، تلقت الشرطة في حزيران شكوى بشأن عدم حصول الكلاب على الرعاية اللازمة، لكن التحقيق لم يتم إلا في أيلول.
 
وتبين من التحقيق، أن المأوى يضم حوالي 450 كلبًا، معظمها صغيرة الحجم. وظهر من الفحص، أن 58 كلبًا تعاني من إعتام عدسة العين "الماء البيضاء"، أو العمى أو أمراض العيون الأخرى، لكنها لم تتلق الرعاية البيطرية المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم تنظيف الأقفاص لفترة طويلة.

ونتيجة للتحقيق، تم اعتقال رجلين - صاحب المنشأة وأحد الموظفين.

ولم تحدد الوكالة، العقوبة المتوقعة لهما. لا توجد أيضا معلومات حول مكان تواجد الحيوانات حاليًّا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:51 | 2021-11-04
14:27 | 2021-11-04
14:11 | 2021-11-04
14:00 | 2021-11-04
13:49 | 2021-11-04
13:41 | 2021-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website