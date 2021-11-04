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عائلة فلسطينية تعيد أمانة توارثها الأحفاد عن الأجداد تركها جندي تركي قبل أكثر من 100 عام (صور)

Lebanon 24
04-11-2021 | 13:41
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سلمت عائلة فلسطينية أمانة تركها جندي تركي منذ أكثر من 100 عام، توارثها الأحفاد عن الأجداد بانتظار أصحابها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عائلة العالول في نابلس، عائلة راغب حلمي العالول احتفظت في خزنة خاصة ولأكثر من 100عام بـ "أمانة" تركها أحد الجنود، منذ الحرب العالمية الأولى.
 
وسلمت عائلة العالول القنصل التركي العام في القدس، أحمد رضا ديمير، الأمانة، وهي عبارة عن مبلغ مالي.

ونقلت الوكالة عن إسماعيل العالول أن "جده عمر وأخيه الشهيد مطيع هما من استلما الأمانة من الجندي التركي الذي كان مجندًا في الجيش العثماني".

وأضاف أن الأمانة عادت كما تم استلامها من الأجداد، وتم الاحتفاظ بها حتى جاء موعد تسليمها اليوم.

وجرت مراسم التسليم في مقر محافظة نابلس، بحضور محافظ نابلس إبراهيم رمضان، ووكيلة وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والدوائر والمؤسسات الرسمية.
 
 
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