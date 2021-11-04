مدرسة تطلب من تلاميذها الذكور ارتداء التنورة.. ما السبب؟

طلبت مدرسة ابتدائية في إدنبرة باسكتلندا، مؤخرًا، من التلاميذ الذكور ارتداء التنورة، وذلك بهدف "تعزيز المساواة" بين الجنسين.وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مدرسة "كاسل فيو"، وجهت رسالة إلكترونية إلى أولياء أمور الطلاب موضحة أن الهدف من وراء الخطوة هو تعزيز المساواة، هذا إلى جانب كون الإدارة تريد أن يشعر الأطفال بالراحة التي توفرها التنورة.وتحدث أولياء أمور للصحيفة البريطانية مؤكدين أن المدرسة منحت المدرسين خيار ارتداء التنورة أيضًا.وأثار قرار المدرسة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل، حيث اعتبر بعضهم أن طريقة عرض الفكرة لم تكن صحيحة، إذ توجب ألا يكون ارتداء مثل هذا الزي إلزاميًّا.