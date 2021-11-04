منوعات

جريمة مروعة... تلميذ يذبح زميله دفاعًا عن طفل

Lebanon 24
04-11-2021 | 15:51
A-
A+
Doc-P-882713-637716596412338806.jpg
Doc-P-882713-637716596412338806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت محافظة كفر الشيخ شمالي القاهرة، جريمة مروعة، حيث قام طالب بذبح زميله في الطريق العام دفاعًا عن طفل صغير كان القتيل يعتدي عليه بالضرب.

وتلقى قسم شرطة أول كفر الشيخ بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طالب، مقيم بدائرة القسم وبها جرح ذبحي بالرقبة.

وتوصلت أجهزة الأمن عبر التحقيقات إلى نشوب مشادة كلامية بين القتيل وطالب زميل له مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، خلال تواجدهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ لتلقي الدروس الخصوصية بأحد المراكز، وتطور الأمر إلى مشاجرة قام الأخير على إثرها بالتعدي على المتوفـى بقطعة زجاج فأصابه بجرح قطعي في الرقبة، أودى بحياته على الفور.
 
وتمكنت قوة من قطاع الأمن من ضبط المتهم، الذي اعترف خلال الاستجواب، أنه خلال سيره وزملائه بالشارع شاهد المجني عليه يعتدي بالضرب على طفل صغير فحاول الدفاع عنه، إلا أن القتيل حاول التعدي عليه بالضرب فتشاجرا سويا وقام بالتقاط قطعة زجاج مكسورة من الأرض من بقايا زجاجة مياه غازية، واعتدى بها على المجني عليه فأودى بحياته، مؤكدا عدم اشتراك أي من زملائه فـي ارتكاب الواقعة.

وتمت إحالة الطالب المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:27 | 2021-11-04
14:11 | 2021-11-04
14:00 | 2021-11-04
13:49 | 2021-11-04
13:41 | 2021-11-04
13:34 | 2021-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website