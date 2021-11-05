الحمل

يسمح لك مركزك الجديد بتحديد اتجاهاتك وإعادة النظر في بعض المشاريع، وتتوصل إلى حل مشاكل عالقة

الثور

مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك تتمكن من التخلص منها سريعاً بحكمتك وذكائك وحسن تعاطيك مع الأمور الحساسة

الجوزاء

إذا واجهتك مشكلات مستجدة مع الزملاء في العمل، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيداً من الجهد لتجاوز العقبات

السرطان

يوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل من الأيام سيكون أكثر إشراقاً

الأسد

يتحدث هذا اليوم عن رومنسية تولد في مجال عملك، أو عن إرباك وتحفّظ والعودة الى الذات والعلاقات غير المتكافئة

العذراء

لن تجد نفسك إلا متفوقاً على آراء الآخرين وتكون الأمور لمصلحتك، وتحرز تقدماً في مفاوضات شاقة تجريها منذ مدة

الميزان

يركّز هذا اليوم الضوء على أوضاع مهنية ملحّة، ولكن عليك الانتباه والحذر والتصرّف باستقامة وشفافية

العقرب

طاقة قوية وقدرات هائلة تمارسها في التواصل والانفتاح على الناس وتبنّي قضية عامة، وتشارك بعضهم قضاياهم وتمارس كاريزما كبيرة

القوس

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك المميزة، فيتفاجأ بعضهم على نحو غير مسبوق ويدهش

الجدي

تسمع كلمات الإطراء ويأتيك الدعم المطلوب، ويغمرك هذا اليوم بالجاذبية ويجعلك محط الأنظار طوال الشهر

الدلو

تتطلّع الى تغيير مناسب وترتاح للأجواء، وتتبدّل بعض المعطيات والظروف الشخصية

الحوت

يفتح لك هذا اليوم أبواباً ملائمة تستمر مدة طويلة وتوسّع الآفاق، فتعقد صفقات جديدة