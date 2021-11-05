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منوعات
عرض تاجين لزوجة نابليون للبيع بالمزاد
Lebanon 24
05-11-2021
|
09:00
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تعرض دار مزادات "سوذبي" في لندن تاجين يعودان لجوزفين زوجة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت للبيع، وذلك بعد مرور قرن ونصف من اعتبارهما ملكية خاصة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة التاجين إلى حوالي 682 ألف دولار الشهر المقبل.
ويتميز أحدهما بكونه ذهبيا مع وجود لمسات من المينا الزرقاء، ونقوش حمراء زاهية من العقيق الأحمر، التي تعكس صورا كلاسيكية.
والتاج الثاني مشغول من الذهب والمينا، ويعكس صورا لآلهة زيوس، وديونيسوس، وميدوسا.
وأشار متحف فكتوريا وألبرت في لندن إلى أن التاج الثاني "ربما كان هدية من شقيقة نابليون، كارولين مورات".
يذكر أنه سيتم عرض التاجين إلى جانب مجوهرات مرافقة في فندق Mandarin Oriental في جنيف قبل البيع.
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