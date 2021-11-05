بسبب "المثلية"....دول تحظر عرض هذا الفيلم!

ذكرت مواقع فنية أميركية أن دور العرض السينمائي في دول خليجية حظرت عرض فيلم (الأبديون) على شاشاتها، بعدما كان من المقرر إصداره، الخميس المقبل.وعلم موقع هوليوود ريبورتر أن شاشات السينما في السعودية والكويت وقطر لن تعرض فيلم "الأبديون" Eternals.وكان من المقرر عرض فيلم الأبطال الخارقين في دول الخليج في 11 تشرين الثاني لكنه قوبل بسلسلة من طلبات للرقابة المحلية للسماح بتعديلات لم تكن استوديوهات والت ديزني للترفيه، التي توزع الفيلم، على استعداد للقيام بها، بحسب هوليوود ريبورتر.ويقول الموقع إن دور السينما في تلك البلدان أزالت المواعيد التي كانت مقررة لعرض فيلم الأبديون من على مواقعها. بينما لا تزال الشاشات في الإمارات تؤكد عرض الفيلم قريبا.وفي نفس السياق، ذكر موقع ديدلاين أن فيلم "الأبديون" لمنتجه مارفل إنترتينمنت، سجل في اليوم الأول من عرضه 7.6 مليون دولار.لكن شباك التذاكر الخارجي المتوقع أن يحظى بإقبال قوي سيستثني صالات العرض في البحرين وسلطنة عمان أيضا، بحسب موقع ديدلاين.ووفقا لديدلاين، لم تتحدث دور العرض في هذه الدول أو استوديوهات ديزني عن سبب حظر الفيلم لكن هيئات الرقابة في السعودية والبحرين وسلطنة عمان كانت تسعى إلى حذف المزيد من المشاهد الحميمية، الأمر الذي لم توافق عليه ديزني وبالتالي لم يتم إصدار شهادات التوزيع.وتشير مصادر هوليوود ريبورتر إلى أن القرار قد تم اتخاذه على الأرجح بسبب مشاهد تتعلق بأبطال مثليي الجنس. ولطالما كانت المثلية الجنسية أمر غير قانوني في جميع دول الخليح العربي.وتقول هوليوود ريبورتر إن سبق وأن سحبت دور السينما في هذه الدول الكثير من الأفلام التي تحتوي على أي شيء يتعلق بقضايا مجتمع الميم.والفيلم للمخرجة كلوي تشاو، وهو من بطولة ريتشارد مادن، جيما تشان، كميل نانجياني، سلمى حايك، ما دونغ سوك، باري كيوغان، أنجلينا جولي وكيت هارينغتون.والعام الماضي، حظرت دور العرض في الكوت وعمان والسعودية فيلم أونورد من إنتاج استيديوهات بيكسار بسبب جملة تشير إلى علاقة مثلية.