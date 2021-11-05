عن سابق تصور وتصميم... صاحب محل دواجن وبائع فول اغتصبا فتاة!

بعد ساعات من ارتكابهما جريمة إغتصاب في كرداسة، تمكن رجال مباحث الجيزة بمصر من ضبط المتهمين بواقعة الإغتصاب، تبين من التحريات ان صاحب محل دواجن وبائع فول وراء الجريمة .

أضافت التحريات ان الفتاة التي تعرضت لواقعة إغتصاب في حالة سيئة جدا ولا تريد ان تتحدث مع احد بسبب ما تعرضت له من عنف نفسي وجسدي بعد ان قام بائع فول باستدراجها هو وصديقه صاحب محل دواجن المتهمان باستدراجها والتعدي عليها جنسيا داخل شقة سكنية .حاول المتهمان إنكار الجريمة الا انهما انهارا واعترفا بواقعة إغتصاب الفتاة في لحظة شيطان وباشرت الجهات المعنية التحقيقات .