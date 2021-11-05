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تطعيم 18 رضيعا عن طريق الخطأ بلقاح "فايزر"... وهذا وضعهم الصحي!

Lebanon 24
05-11-2021 | 06:28
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ذكرت وسائل إعلام نقلا عن السلطات المحلية في فيتنام، أنه تم تطعيم 18 طفلاً عن طريق الخطأ ضد COVID-19 في البلاد.

وقالت صحيفة "ذا فيتنام نيوز" إن الحادث وقع في أوائل تشرين الثاني في إحدى مناطق هانوي.

وقام الأطباء بتطعيم 18 طفلاً تتراوح أعمارهم بين شهرين وستة أشهر باستخدام لقاح فايزر.

ويلاحظ أن حالة الأطفال الخاضعين للإشراف مستقرة في الوقت الحالي، وبدأت السلطات تحقيقا موسعا في الحادثة.
المصدر: سبوتنيك
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