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منوعات
رجل يعتدي بوحشية على زوجته وطفله أمام المارة!
Lebanon 24
05-11-2021
|
07:48
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بعدما أثار مقطع فيديو لرجل يعتدي على امرأة ورضيعها في أحد شوارع محافظة المنستير وسط تونس، تحركت السلطات الأمنية وتمكنت من معرفة هوية الجاني وإلقاء القبض عليه فجر اليوم.
وأثار مشهد الاعتداء الوحشي موجة عارمة من الاستياء على منصات التواصل الاجتماعي.
الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على موقع "فيسبوك"، يظهر تعنيف رجل لامرأة برفقة رضيعها في مناسبات متكررة، فيما لم تنفع صرخات المرأة التي أطلقتها جراء التعنيف الذي تعرضت له في نجدتها من قبل المارة.
الضجة التي أحدثها الفيديو، عجلت بتحرك السلطات التونسية، حيث أعلنت وزارة المرأة، أن التحريات التي باشرتها مصالحها مع وزارة الداخلية، كشفت أن المعتدي هو زوج الضحية وأب الرضيع، معلنة اعتقال الجاني فجر اليوم.
المصدر: العربية
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