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سائحون يفرون من غوريلا انقضت عليهم بحركات "كينغ كونغ" (فيديو)

Lebanon 24
05-11-2021 | 17:00
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انقضت غوريلا ضخمة على سائحين، بشكل مفاجئ، فيما بدا وأنها محاولة منها لطردهما من منطقة نفوذها مؤدية حركات تشبه تلك التي كان يؤديها جدها في الفيلم الشهير "كينغ كونغ".
ومن وسط منطقة مشجرة انقضت الغوريلا على السائحين، اللذين أطلقا لساقيهما العنان وفرا بعيدا عن الحيوان الضخم الذي وقف على قدميه وأخذ يضرب على صدره بيديه، وهي حركة لاستعراض القوة وإخافة العدو وللإشارة إلى سيطرتها على المنطقة.
www.youtu.be/hLTHhQFoxTY
ليس من الواضح مكان تصوير هذا الفيديو بالضبط، لكن من المحتمل أن يكون التقط على الحدود بين الكونغو ورواندا وأوغندا في إفريقيا، بحسب موقع "واللا".
على الرغم من مظهرها المخيف بشكل خاص، فإن الغوريلا عادة ما تكون ودودة ولطيفة للغاية، وتتبنى الكثير من السلوكيات البشرية وتظهر أيضا مشاعر مثل الضحك والحزن، فيما تبقى العدوانية الشديدة لدى الغوريلا أمرا نادر الحدوث وغالبا ما تتجلى في الصراع بين الذكور الذين يتقاتلون حتى الموت.
المصدر: سبوتنيك
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