أب اغتصب ابنته 3 مرات...هل يعدم؟

قضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق الأب المدان باغتصاب ابنته القاصر ومواقعتها 3 مرات وتهديدها في حالة كشف أمره، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.وتداولت هيئة المحكمة القضية في جلسة سرية واستمعت لأقوال المجني عليها وشقيقتيها ووالدتها وعمها والطبيبة الشرعية لاستيضاح تفاصيل الواقعة وملابساتها.وأكدت المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها في أقوالها أنها كانت نائمة في غرفتها مع شقيقتيها وكانت والدتها في عزاء جدها بمحافظة كفر الشيخ، واصطحبها والدها إلى المستودع الذي يعمل فيه واعتدى عليها جنسيا رغما عنها وهددها بالبطش بأمها وشقيقتيها في حال إخبار أحد وكرر فعلته معها 3 مرات.وقالت شقيقتها التوأم إنها علمت بالواقعة من شقيقتهما الصغرى التي شاهدت الواقعة وأنها أخبرت زوجة عمها حتى تخبر عمها وتبعد أباها عن شقيقتها التي ظلت تبكي فترات طويلة، وهو ما أكدته الشقيقة الصغرى.وأكد العم أقوال بنات شقيقه وقال: "عندما أخبرتني زوجتي أخذت الفتاة للطبيب للتأكد من عدم حدوث أي شيء لها ولكني لم أجد، ولكن عند عودة أمها أخبرها البنات بما حدث فاصطحبتها لطبيبة أكدت أن هناك محاولة للمواقعة الجنسية ولكن غشاء البكارة سليم".وبمناقشة الطبيبة الشرعي والتي وقعت الكشف الطبي على الطفلة، أكدت أن هناك مواقعة جنسية كاملة تمت ولكن غشاء البكارة الخاص بالطفلة لا يتم فضه إلا عند الولادة بعملية جراحية، وأكدت حدوث اعتداء جنسي على الطفلة يتطابق مع الوصف الذي قالته في التحقيقات.وانتهت المحكمة إلى إدانة الأب بالواقعة والاعتداء الجنسي على ابنته القاصر وقضت بإحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.