منوعات

أصيبا بنزيف في الدماغ...وفاة مسنين في حادثة غريبة

Lebanon 24
05-11-2021 | 13:57
A-
A+
Doc-P-883029-637717393098901131.jpg
Doc-P-883029-637717393098901131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت مدينة الإسكندرية المصرية وفاة مسنين يرجح أن تكون جنائية، من دون أن تتوفر أدلة قاطعة على ذلك حتى الآن.
 
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هيئة الإسعاف تلقت بلاغًا بوجود مصابين اثنين بنزيف في الدماغ هما رجل وامرأة مسنان في شقة بمنطقة الحضرة الجديدة.

وأضافت أن هيئة الإسعاف أبلغت شرطة النجدة، وتم إرسال أفراد من قسم شرطة المنطقة، "وتبين أن هناك شبهة جنائية في مقتل الزوجين، وأن هناك عددًا من الاتهامات حول الدائرة القريبة منهما".

وقررت النيابة العامة نقل جثتي الزوجين (الزوج 81 عامًا، والزوجة 80 عامًا) إلى مشرحة كوم الدكة، لحين عرضهما على الطب الشرعي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
17:00 | 2021-11-05
15:00 | 2021-11-05
14:59 | 2021-11-05
14:52 | 2021-11-05
14:39 | 2021-11-05
14:22 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website