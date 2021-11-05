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شاب ينقذ كنغرًا كان محتجزًا خلف القضبان... (فيديو)

Lebanon 24
05-11-2021 | 14:22
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تتميز أستراليا بطبيعة خلابة، كما تتميز بالحياة البرية التي لا مثيل لها، بسبب انعزالها الجغرافي منذ ملايين السنين عن بقية القارات.

ويتخاطر إلى الأذهان عند ذكر أستراليا حيوانها الفريد، الكنغر.

ورغم أن الإنسان عادة ما يحتجز الحيوانات في الأسر، سواء في المنزل أو في حديقة الحيوان، إلا أن شابًا أستراليًّا قرر عكس الآية، حيث وجد كنغرًا عالقًا وقرر إنقاذه.
 
 
ورأى هذا الشاب ذيلًا يخرج من شبكة الماشية (وهي حاجز يمنع الماشية من المرور لكنه لا يعيق المركبات) في منتصف الطريق، فسحب ذيل الحيوان الذي تبين أنه كنغر صغير كان عالقًا تحتها.
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