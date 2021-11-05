20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
إبن ينهي حياة والديه بطريقة شنيعة!
Lebanon 24
05-11-2021
|
14:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهى ابن عاق حياة والديه ذبحًا داخل شقتهم بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية، وفر هاربًا من دون معرفة أسباب ارتكاب الجريمة أو دوافعها.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بوجود جثتين لمسن وزوجته داخل شقتها مذبوحين دون وجود أي آثار لفتح الشقة عنوة، واتهام نجلهما 40 عاما بأنه وراء الجريمة.
على الفور انتقل ضباط مباحث قسم باب شرقي، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تببن العثور على رجل وزوجته مذبوحين داخل شقتهما وبسؤال ابنتهما قررت بأنها تلقت اتصالًا من زوجة أخيها تفيد بوجود خلاف مع والديها وأنه ذهب إليها وهو في حالة عصبية ومزاجية حادة، وقامت على إثر ذلك بإرسال ابنها للاطمئنان على والديها بعد عدة محاولات للاتصال بهما وبأخيها ولم تتلق أي إجابة، وفوجئت بأن ابنها يخبرها بقتل أمها وأبيها داخل الشقة.
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا نجلهم صباحًا يخرج من المنزل وعليه علامات ارتباك وحوالي الواحدة ظهرًا وجاء حفيدهم واكتشف الجريمة وهرع إلى الشارع ليستغيث بالمارة.
وأضافوا أن نجلهم كان دائم السفر للخارج وزوجته كانت تجلس مع والده ووالدته وكانوا دائمي الشجار يوميا ثم انتقلت الزوجة إلى شقة إيجار جديد وانفصلت عنهم.
واستطرد شاهد العيان، أن نجلهم جاء منذ حوالى 4 شهور من الخارج، وكان يوميًّا في شجار مع والده ووالدته، بسبب الميراث، وأحقيته في الشقة وورثه من قطعة أرض في محافظة أخرى.
وأكد شاهد العيان، أن الحاج عباس المجني عليه كان لا يخرج سوى للصلاة في المسجد، وشراء الطلبات وزوجته أيضا كانت لا تخرج من المنزل، وكانت سيرتهم طيبه ولا خلاف معهم ومع الجيران نهائيًّا.
تابع
الأكثر قراءة
قرداحي يتحدّى الجميع... لن أستقيل وبلطوا البحر
Lebanon 24
قرداحي يتحدّى الجميع... لن أستقيل وبلطوا البحر
03:00 | 2021-11-05
05/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب وحذر في خلدة.. هذا ما سيحدث اليوم هناك
Lebanon 24
ترقّب وحذر في خلدة.. هذا ما سيحدث اليوم هناك
04:42 | 2021-11-05
05/11/2021 04:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير جدلا واسعا... نشرت فيديوهات وهي تخضع لجلسة شدّ للمؤخرة: "عم كهرب"
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير جدلا واسعا... نشرت فيديوهات وهي تخضع لجلسة شدّ للمؤخرة: "عم كهرب"
08:00 | 2021-11-05
05/11/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
15:31 | 2021-11-05
05/11/2021 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
00:13 | 2021-11-05
05/11/2021 12:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
17:00 | 2021-11-05
سائحون يفرون من غوريلا انقضت عليهم بحركات "كينغ كونغ" (فيديو)
15:00 | 2021-11-05
فائقة الجمال... تعرفوا الى هذه الطفلة الروسية
14:59 | 2021-11-05
في قضية "غير مسبوقة"...اعتدى جنسيًّا على جثث عشرات النساء في المشرحة!
14:52 | 2021-11-05
إنقاذ سلحفاة بعد دخول معدن في فمها... (فيديو)
14:22 | 2021-11-05
شاب ينقذ كنغرًا كان محتجزًا خلف القضبان... (فيديو)
13:57 | 2021-11-05
أصيبا بنزيف في الدماغ...وفاة مسنين في حادثة غريبة
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
06/11/2021 04:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
06/11/2021 04:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
06/11/2021 04:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact