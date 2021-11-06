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برجك اليوم

Lebanon 24
06-11-2021 | 00:00
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الحمل
 
تصاب ببعض الارتباك وتساورك أفكار سود وتتصرف بطريقة غريبة نوعاً ما
 
 
الثور
 
يساعدك هذا اليوم على أن تجد طريقة سريعة للتخلص من المشكلات التي قد تواجهها
 
 
الجوزاء
 
يدعوك هذا اليوم إلى الحذر من الغيرة والتملّكية والابتعاد عن الزملاء الذين يضمرون لك الشر
 
 
السرطان
 
يجعلك هذا اليوم تمر بمرحلة دقيقة من الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك
 
 
الاسد
 
يجعلك هذا اليوم تشعّ بشخصية مميّزة، لكن ثمة ما يتطلب الحذر في علاقاتك المهنية وخصوصاً مع بعض الزملاء الجدد
 
 
العذراء
 
يشكل مركور طالعاً دقيقاً مع أورانوس فيشعرك أن أحدهم يخفي عنك أمراً ما، وربما تعيش بعض الالتباس لكنك تتخلص من العراقيل تطال وضعك المهني
 
 
الميزان
 
يجعلك هذا اليوم تفكر جدياً في الراحة، فقد أرهقت نفسك بعدة أمور ووضعت نفسك في موقف صعب
 
 
العقرب
 
يتحدث هذا اليوم عن تطورات إيجابية في العمل، تعود عليك بفائدة كبيرة على عدة صعد
 
 
القوس
 
يفرض عليك هذا اليوم قواعد وقوانين جديدة من السلوك والتعاطي في حياتك المهنية عليك التقيد بحذافيرها
 
 
الجدي
 
يجعلك هذا اليوم تركّز على قضية شراكة شخصية أو مهنية وتتلقى شكوى معينة أو تعالج شأناً قانونياً
 
 
الدلو
 
يُعيد إليك هذا اليوم الثقة بالنفس في المرحلة المقبلة، قياساً بالخطوات التي تقوم بها لتحسين وضعك المادي
 
 
الحوت
 
يُوضح لك هذا اليوم أموراً كانت غامضة، ويعدك بظرف انتقالي ويسلط الأضواء على مؤهلاتك المهنية والعلمية
 
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