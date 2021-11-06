نهاية مؤلمة للطفل ابراهيم... إبن الثلاث سنوات توفي دهساً بين عجلات لعبة القطار!

لقي الطفل إبراهيم البلوي ذو الثلاثة أعوام، مصرعه بين العجلات الحديدية للعبة القطار، يوم أمس، والذي وضعته أحد المهرجات الخاصة بالمعارض الاستهلاكية في مدينة تبوك، في الوقت الذي الجهات الأمنية أجلت تسليم جثة الطفل ودفته، لحين إحالته للطب الشرعي.وعلق علي البلوي والد الطفل إبراهيم بقوله: باشر موقع الحادثة الدفاع المدني والشرطة، والموضوع الآن لدى مركز شرطة القادسية، وننتظر التحقيقات ونتائجها، فقد عشت لحظات صعبة وأنا أحمل جثمان ابني بي يدي، ولا أعلم حينها هل هو على قيد الحياة، في الوقت الذي كان ينزف دما جراء الحادثة.