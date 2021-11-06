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5 أبراج لا تجيد التعبير عن حبها لشريك حياتها.. هل برجك منها؟

Lebanon 24
06-11-2021 | 02:37
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التعبير عن مشاعرك يعني أنه يجب أن يكون لديك القدرة على المواجهة، لكن أولئك الذين يخافون من أن يكونوا ضعفاء، يفضلون إخفاء مشاعر الحب لديهم.

وفي التقرير نذكر لكم أكثر الأبراج التي لا تجيد التعبير عن حبها لشريك حياتها، وذلك وفقاً لما ذكر موقع "timesofindia".

- العذراء:
تقضي الكثير من الوقت في محاولة التعبير عن حبك لشريك حياتك، ما يؤثر بالسلب على علاقتكما العاطفية.

- القوس:
يتسم مولود هذا البرج بالجدية والالتزام، لذلك يهتم بالحياة العملية، ولا يميل إلى الإفصاح عن مشاعره لشريكه.

- الجدي:
أنت لا تؤمن بالحب والحياة العاطفية بسهولة، لذا أنت لا تريد أن يعرف الآخرون مدى ضعفك، من خلال التعبير عن مشاعرك.

- الدلو:
أنت خائف جدًا من التعرض للأذى من قبل الآخرين، وبالتالي فإنك تكبح مشاعرك من أجل أن تكون شخصًا قويًا أمام شريك حياتك.

- العقرب:
من الأبراج التي تواجه صعوبة أيضا في التعبير عن حبها أو إعجابها لشخص ما.
المصدر: المصراوي
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