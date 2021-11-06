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ثلاثة لبنانيين حازوا جائزة نوبل... تعرف إليهم

Lebanon 24
06-11-2021 | 03:45
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جائزة نوبل جائزة دولية تمنح كل عام، انشئت في السويد ويتم منحها في ست فئات: فيزياء، كيمياء، طب، علم وظائف الاعضاء، الادب والسلام.
 
حاز ثلاثة من اصل لبناني على جائزة نوبل وهم:
1- الياس جيمس خوري وهو كيميائي اميركي من اصل لبناني: حصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1990 لأبحاثه في تطوير نظرية ومنهجية التركيب العضوي.
2- بيتر مدور وهو طبيب بريطاني من اصل لبناني حصل على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لعام 1960 مناصفة مع الأسترالي السير فرانك بورنت لاكتشافهما التحمل المناعي المكتسب acquired immunological tolerance.
3- عام 2021 حصل العالم الاميركي اللبناني الارمني آرديم باتابوتيان جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء مناصفة مع ديفيد جوليوس، لاكتشافهم مستقبلات درجة الحرارة واللمس.
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