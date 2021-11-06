حل لغز عمره 38 عامًا.. جبال روكي تبوح بـ"السر الغامض"

أعلنت السلطات الأميركية أن بقايا بشرية اكتُشفت في جبال روكي تعود على ما يبدو إلى سائح ألماني فُقد أثره قبل 38 عامًا خلال رحلة تزلج.وكان رودي مودر المتحدر من ألمانيا الغربية حينها والبالغ 27 عامًا، بدأ في 13 شباط 1983 رحلة كان مقررًا أن تستمر يومين أو ثلاثة إلى الجبال المكسوة بالثلوج في ولاية كولورادو في غرب الولايات المتحدة، على ما أوضح متنزه جبال روكي في بيان أصدره أخيرًا.وقد أبلغ شريك مودر في السكن السلطات بغيابه بعد أسبوع على فقدانه، غير أن عمليات البحث لم تفض سوى إلى العثور على مقتنيات شخصية كانت عائدة للألماني.وأوقفت فرق الإغاثة أنشطتها في غضون 4 أيام، غير أن عمليات بحث متفرقة أجريت خلال العقود الماضية، وفق المنتزه.