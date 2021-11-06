ربع قرن وهو يبحث عن شقيقه.. ثم حدثت الكارثة

أمضى رجل إيطالي ما يقرب من ربع قرن وهو يبحث عن شقيقه المختفي، لكن عندما عثر الأخير فاجأه بهجوم مباغت.وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن مارتن رابانسر (35 عامًا) أنفق 24 عامًا من حياته وهو يبحث عن شقيقه إيفو البالغ من العمر (42 عامًا).ولكن بعيد العثور على الشقيق المفقود، حدث أقسى شيء في الحياة: طعن إيفو شقيقه مارتن مرات عدة في صدره، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى.وكان مارتن نائمًا على سريره مع زوجته عندما اقتحم إيفو المنزل حاملًا سكينًا كبيرًا.وقال محامي مارتن للصحفيين إن إحدى الفرضيات تقول إن إيفو كان غاضبًا بشأن توزيع ميراث والدهم الراحل، بما في ذلك المنزل الذي يعيش فيه مارتن.وأضاف أن الأخ المختفي ظل يكن الضغينة لأخيه بشأن ذلك منذ اختفائه عام 1997، عقب وفاة الوالد.