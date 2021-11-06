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منوعات
صدموا سيارته عمدًا ورشوه بسائل مسيّل للدموع وأطلقوا النار عليه
Lebanon 24
06-11-2021
|
07:05
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تحقق وزارة الداخلية الكويتية في ادعاء مواطن سوري بأن مجهولين يستقلون سيارة صدموا سيارته عمدًا، ورشوه بسائل مسيّل للدموع وأطلقوا النار عليه.
ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصدر أمني أن السوري (20 عامًا) قدم بلاغًا إلى مخفر شرطة الصليبية مساء أمس، وأرفقه بتقرير طبي يسرد فيه ما جرى.
وحسب الادعاء فإن سيارة يستقلها شخصان صدمت سيارته من الخلف، ثم ترجل أحدهما ووجه إليه الشتائم قبل أن يرشه بمادة مسيلة للدموع، وحين تمكن من الهرب، طارده المجهول ثم أطلق النار على مركبته، والتحقيق مستمر في جريمة شروع في القتل.
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