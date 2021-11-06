طريدة تتحول لـ"قذيفة" برأس نمر... (فيديو)

رصد متتبعو الحياة البرية مشهدًا غريبًا لعملية صيد قام بها نمران بريان، حيث تحولت الطريدة إلى مايشبه "القذيفة" التي سقطت على رأس أحدهما من ارتفاع كبير.



وشاركت قناة "Latest Sightings" المتخصصة بعالم الحيوان على "يوتيوب" مشهدًا طريفًا عندما حمل نمر صغير طريته إلى أعلى شجرة مرتفعة، حيث صعد بها متسلقًا مع أمه التي تبعته ليصل إلى منطقة عالية على أحد الأغصان المرتفعة وعلق عليها طريدته.

لكن بعد حين نزلت الأم وجلست على أسفل الشجرة، حيث ظهرت الطريدة وهي غزال كبير، وكأنها تنظر إلى الأسفل لتستهدف رأس أنثى النمر، وتسقط بسرعة كبيرة من ارتفاع عال على رأسها، لكن لحسن الحظ، بأضرار جانبية بسيطة، حسب التقديرات.