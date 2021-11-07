منوعات

شريحة لحم بالذهب تضع مسؤولا في ورطة...وهذا ما حصل!

Lebanon 24
07-11-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-883405-637718417364674567.jpg
Doc-P-883405-637718417364674567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض مسؤول بارز في الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام لانتقادات بالجملة، بعدما انتشرت صور له وصفت بالمستفزة، وهو يتناول شريحة لحم مغطاة بالذهب القابل للأكل في لندن.


وتظهر لقطات وزير الأمن العام الفيتنامي تو لام، وهو يستمتع بشريحة لحم قالت صحف بريطانية إن سعرها يصل إلى 1450 جنيها إسترلينيا، مما يعكس حياة بذخ تتعارض مع مبادئ الحزب الذي ينتمي له ومستوى معيشة مواطني بلاده.

والتقطت الصور في مطعم الشيف التركي نصرت غوكجه، المشهور برش الملح على اللحم بطريقة مميزة، وبإطعام زبائنه المهمين بيده.

ونشر المطعم على حسابه في "تيك توك"، لقطات لإطعام الوزير الفيتنامي قطعا من اللحم بيد الطاهي التركي المعروف، قبل أن يحذفها سريعا.
 
لكن ذلك لم يمنع متابعي مواقع التواصل في فيتنام من تحميل اللقطات المثيرة للجدل، ونشرها على نطاق واسع في البلد الذي يبلغ متوسط دخل الفرد به ما يعادل 112 جنيها إسترلينيا (نحو 150 دولارا) في الشهر.

وانتقد فيتناميون الوزير بسبب تناول الوجبة باهظة الثمن، حيث كتب شخص يدعى نغوين هو ترونغ: "من أين حصل على المال؟ راتبه السنوي لا يستطيع تحمل تكلفة تلك الوجبة".

وأضاف بوي مانغ تونغ: "يستخدمون أموالي التي أدفعها كضرائب من أجل الرفاهية".

ونال نصرت غوكجه شهرة واسعة بسبب طريقته الاستعراضية في تقطيع وطهي اللحم، فضلا عن رشة الملح الشهيرة، وأصبح مطعمه بفروعه المنتشرة في بلدان عدة وجهة للأثرياء من الفنانين ولاعبي الكرة والمشاهير.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:58 | 2021-11-07
06:00 | 2021-11-07
04:00 | 2021-11-07
03:30 | 2021-11-07
00:00 | 2021-11-07
15:00 | 2021-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website