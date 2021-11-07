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برجك اليوم

Lebanon 24
07-11-2021 | 00:00
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الثور
على الصعيد المهني ركز على اهدافك خلال هذه الفترة التي ستكون مليئة بالتغير والانجاز في آن واحد، عليك بإثبات قدراتك على التقدم أمام زملائك في العمل ولا تمل من كثرة التكاليف علك وأعلم أنك قادر على الانجاز.
 
الدلو
استعد لترقية قريبة في العمل بعد النتائج الناجحة لمخططاتك التي كنت تسعى إليها منذ فترة، هناك الكثير من الضغوطات قد تواجهك لكنك ستستطيع تجاوزها بسهولة.
 
العذراء
لديك فرصة كبيرة خلال الفترة المقبلة لكي تشعر بالسعادة، مواليد برج العذراء لهم حظ كبيراً الأيام القادمة ومنها سيشعرون بالفرح والسعادة.
 
السرطان
حاول أن تحب الأشخاص المحيطين بيك ولا تعطي مساحة للبعد فكن حريصا على تقديم الحب والعطاء للأخرين وكن حذرا من الحديث عن المشاكل الماضية.
 
العقرب
عليك أخذ وقت كاف للراحة والبعد عن أي أسباب أو مشاكل تؤثر على حياتك الصحية وتناول الوجبات التي تحتوي على البروتين واكثر من تناول الأسماك، وتجنب كذلك مسببات المشاكل التي تؤثر على صحتك النفسية
 
الجوزاء
حاول أن تراقب نظامك الغذائي وابتعد عن تناول كميات من السكر والملح ولكن عليك بالوسطية، فتناولهما ولكن بمقدار مناسب ويفضل الاستغناء عن السكر
 
 
الحوت
حدد علاقتك بمن حولك ولا تكن شخص مفرط بمشاعرك مع الأخرين وكن حريصا على الاهتمام وتقديم الهدايا للشريك حاول أن تعمل على راحة الطرفين منعًا لحدوث مشاكل 
 
 
الحمل
حاول أن تتناول الأطعمة التي تساعدك في الحفاظ على صحة عينيك حتى تحافظ عليهما، مع الحصول على قسط من الاسترخاء والراحة بين الحين والأخر.
 
القوس
لا تلوم الحبيب على رد فعله الذى جاء نتيجة أفعالك السابقة معه، وحاول أن تعمل خلال الفترة القادمة على تقوية علاقتكما وإيجاد حلول للمشاكل التي أثيرت بينكما الفترة الماضية
 
الميزان
يجب أن تضع هدف لحياتك المهنية، ولا تجعل الروتين اليومى يحولك لشخص ليس لديه أحلام أو طموحات، حتى تستطيع التخلص من شعورك بالملل
 
الجدي
حاول أن تواظب على تناول الأدوية الصحية التي نصحك بها الطبيب حتى تستعيد عافيتك من جديد وتستطيع التركيز في عملك
 
الاسد
لديك متاعب من كثرة التفكير خاصة في فترة الليل وقبل النوم، عليك باستشارة الطبيب المختص لكي تتغلب على هذا الكم الكبير من المتاعب ولكي تستعيد قوتك ايضاً.
 
 
 
المصدر: اليوم السابع
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