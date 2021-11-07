اكتشاف مثير عن حياة عبيد "المدينة البائدة"







وقال وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، إن هذا يعد "اكتشافا مهما يلقي الضوء على الحياة اليومية لسكان بومبي القدماء، حياة مجتمع العبيد التي نعرف عنها القليل جدا".



وحسبما ذكر مسؤولون من متنزه بومبي الأثري، فإن الغرفة كانت بمثابة صالة نوم مشتركة ومنطقة تخزين. اكتشف علماء الآثار في بومبي، أثناء قيامهم بالتنقيب في فيلا وسط أنقاض ثوران بركان سنة 79 الذي دمر المدينة القديمة، غرفة تقدم "إطلالة نادرة للغاية على الحياة اليومية للعبيد".وقال وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، إن هذا يعد "اكتشافا مهما يلقي الضوء على الحياة اليومية لسكان بومبي القدماء، حياة مجتمع العبيد التي نعرف عنها القليل جدا".وحسبما ذكر مسؤولون من متنزه بومبي الأثري، فإن الغرفة كانت بمثابة صالة نوم مشتركة ومنطقة تخزين.

تم اكتشاف الغرفة في الفيلا الواقعة في ضاحية تشيفيتا جوليانا في بومبي، على بعد خطوات قليلة من المنطقة التي اكتشف فيها علماء الآثار في يناير بقايا عربة احتفالية كانت محفوظة بشكل جيد.



وتحتوي الغرفة، التي تضم نافذة واحدة عالية ولا تحوي أي زخارف على الجدران، على بقايا ثلاثة أسرة مصنوعة من الخشب، قابلة للتعديل، اثنان منها بطول 1.7 مترا، وواحد بطول فقط 1.4 متر، مما يشير إلى أنها كانت لعائلة لديها طفل.