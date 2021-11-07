الرقم الاخير من عام ولادتك يكشف طباعك وشخصيتك

ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الرقم الأخير من عام الولادة يحمل الكثير من الدلالات والأسرار عن الشخصية والمصير. فهو يرتبط بأحد عناصر الطبيعة الخمس: المعدن، النار، التراب، الخشب والماء. وتكشف هذه العناصر أسراراً كثيرة عن الشخصية والطباع والعادات.

إذا كان الرقم الأخير من عام ميلادك هو 0 أو 1، فهو يعني أنّك من الأشخاص الذين يتمتعون بالاستقلالية والقدرة على مواجهة الظروف الصعبة والصبر والمثابرة. كما يدل على أنّك تفعلين كل ما في وسعك لتعيشي الاستقرار في حياتك الزوجية وأنّك تحبين جمع المقتنيات الفاخرة مثل الأحذية والملابس والمجوهرات والتحف الثمينة.إذا كان عام ميلادك ينتهي بالرقم 2 أو 3 فهو يكشف أنّك تتسمين باللطف والشخصية الجذابة والميل الدائم إلى التعاطف مع الآخرين. كما يدل على أنّك تتمتعين بمخيلة واسعة وبالقدرة على تحقيق النجاح في الحياة المهنية بفضل التزامك الدائم بالمواعيد وبأداء الواجبات في أوقاتها.إذا كان الرقم 4 أو5 هو الأخير في سنة ميلادك، فهذا يشير إلى أنّك تثقين إلى حدّ كبير جداً بطاقاتك وقدراتك. كما يعني أنّك تتمتعين بالنشاط الذي يساعدك على أداء مهمات كثيرة في يوم واحد. لذا يمكنك تحقيق التوازن بين أعبائك المهنية والمنزلية. ويدل هذا على أنّك امرأة حالمة وطموحة وتحبين اكتشاف العالم المحيط بك والتعرف إلى أشخاص جدد وإن من خلال المواقع الافتراضية بشكل دائم.إذا انتهى عام مولدك بأحد هذين الرقمين فأنت محبة للمغامرة والسفر والتنقل من بلد إلى آخر. كما أنك سريعة الملل ولا تحبين الأماكن المغلقة والمهمات طويلة الأمد. كذلك تتسمين بالعفوية، ما يجعلك موضع إعجاب الكثير من الأشخاص المحيطين بك.إذا كانت سنة ميلادك تنتهي بالرقم 8 أو 9، فهذا يشير إلى أنّك حذرة جداً في التعامل مع الآخرين وتحبين النظام واتباع القواعد والمخططات المسبقة. لذا لا يمكنك الانسجام مع محيط فوضوي وهذا ما يدفعك غالباً إلى الجلوس بمفردك والتفكير بكيفية سير الأمور وبالطرق التي تساعدك على التعامل معها.