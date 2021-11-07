طولها 3 أمتار.. العثور على عروس بحر نافقة قبالة شاطئ مصري (صور)

غواصون عثروا على حيوان عروس بحر نافقة، مساء أمس الأحد، قبالة أحد الشواطئ المصرية على البحر الأحمر.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن عروس البحر الذي تم العثور على جثتها هو حيوان بحري مهدد بالانقراض، وقد تم العثور عليه أمام أحد شواطئ خليج أبوسوما شمال مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

وأوضحت الصحيفة أن عروس البحر تمثل عنصر جذب رئيسي للغطاسين الذين يحرصوا على التقاط الصور معها في أعماق البحر.

طولها 3 أمتار.. العثور علي «عروس البحر» نافقة أمام شواطئ خليج أبوسوما بسفاجا https://t.co/1wvWjCVoPL pic.twitter.com/PUAvaqHmiF — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 7, 2021

من جانبها، أوضحت شيماء محسن، إحدى مرشدات الغوص قائلة: "أثتاء العودة من رحلة غوص، فوجئنا بالعثور على عروس بحر طافية على المياه ونافقة، حيث يبلغ طولها نحو 3 أمتار".

وأرجعت مرشدة الغوص سبب نفوق عروس البحر إلى اصطدام أحد المراكب السريعة بها منذ عدة أيام، ثم جرفتها الأمواج للقرب من الشواطئ، معتبرة أن نفوق هذا الحيوان يعد خسارة بيئية كبيرة للثدييات البحرية بالبحر الأحمر.

يشار إلى أن عروس البحر تعتبر ضمن الثدييات النباتية، ويتراوح طولها ما بين 2.5 و3.2 متر، وقد يصل أحيانا لـ4 أمتار، فيما يتراوح وزنها بين 230 و900 كيلوغرام.

وتتغذى عروس البحر على الأعشاب البحر ية، كما تعتاد الصوعد إلى سطح البحر لتتنفس، ويكون ذلك على فترات تتراوح بين مرة كل 3- 5 دقائق، وتعيش إما وحيدة أو في أزواج أو قطعان صغيرة بين 3- 6 أفراد.