منوعات

طولها 3 أمتار.. العثور على عروس بحر نافقة قبالة شاطئ مصري (صور)

Lebanon 24
07-11-2021 | 23:42
A-
A+
Doc-P-883784-637719508323466221.jpg
Doc-P-883784-637719508323466221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غواصون عثروا على حيوان عروس بحر نافقة، مساء أمس الأحد، قبالة أحد الشواطئ المصرية على البحر الأحمر.

 

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن عروس البحر الذي تم العثور على جثتها هو حيوان بحري مهدد بالانقراض، وقد تم العثور عليه أمام أحد شواطئ خليج أبوسوما شمال مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

 

وأوضحت الصحيفة أن عروس البحر تمثل عنصر جذب رئيسي للغطاسين الذين يحرصوا على التقاط الصور معها في أعماق البحر.

 

 

من جانبها، أوضحت شيماء محسن، إحدى مرشدات الغوص قائلة: "أثتاء العودة من رحلة غوص، فوجئنا بالعثور على عروس بحر طافية على المياه ونافقة، حيث يبلغ طولها نحو 3 أمتار".

 

وأرجعت مرشدة الغوص سبب نفوق عروس البحر إلى اصطدام أحد المراكب السريعة بها منذ عدة أيام، ثم جرفتها الأمواج للقرب من الشواطئ، معتبرة أن نفوق هذا الحيوان يعد خسارة بيئية كبيرة للثدييات البحرية بالبحر الأحمر.

 

يشار إلى أن عروس البحر تعتبر ضمن الثدييات النباتية، ويتراوح طولها ما بين 2.5 و3.2 متر، وقد يصل أحيانا لـ4 أمتار، فيما يتراوح وزنها بين 230 و900 كيلوغرام.

 

وتتغذى عروس البحر على الأعشاب البحر ية، كما تعتاد الصوعد إلى سطح البحر لتتنفس، ويكون ذلك على فترات تتراوح بين مرة كل 3- 5 دقائق، وتعيش إما وحيدة أو في أزواج أو قطعان صغيرة بين 3- 6 أفراد.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-11-08
04:24 | 2021-11-08
03:30 | 2021-11-08
03:00 | 2021-11-08
02:30 | 2021-11-08
02:00 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website