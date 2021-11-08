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أبراج يتلاعبون بالآخرين ويسيطرون عليهم.. ابتعدوا عنهم

Lebanon 24
08-11-2021 | 02:30
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مواليد بعض الأبراج يجيدون التلاعب بمشاعر الآخرين والسيطرة على قلوبهم وعقولهم. ولهذا من الضروري التعرف إلى الطرق التي يستخدمونها لذلك.

 

وينتمي هؤلاء عادة إلى 5 أبراج:

 

برج الجوزاء

يعرف مولود برج الجوزاء كيف يخرج رابحاً من الكثير من المواقف الصعبة. فهو يختار الكلمات المنمقة والتي تؤثر غالباً على الآخرين من أجل دفعهم إلى تحقيق مصالحه الخاصة. وهو قادر أيضاً على استغلال نقاط ضعف كل شخص لجعلها تخدم تلك المصالح.

 

برج الميزان

يمكن مولود برج الميزان أن يؤثر على الآخرين انطلاقاً من إيجابيته. فهو يرغب في أن يرى كل الأشخاص المحيطين به سعداء ويبذل كل ما في وسعه من جهود من أجل ذلك. ولذلك يحظى بتأييد الجميع في كل المواقف ويتمكن من السيطرة على مشاعرهم حيث لا يعارضه أحد.  

 

برج الحوت

يستخدم مولود الحوت كل ما لديه من قدرات من أجل الحفاظ على أي موقع يشغله. ولهذا من الصعب أن يتنازل عن رأي أو موقف. وهذا ما يجعله يتسم بالعناد الشديد ويساعده على قيادة الأشخاص المقرّبين منه في الاتجاه الذي يريد. إذاً لا مجال معه للمناقشة أو الجدل.

 

برج العقرب

يؤدي مولود برج العقرب دور الخاضع عادة. ولهذا يجذب تعاطف الكثيرين. وهو في الواقع يستخدم هذه الطريقة لكي يحصل على الدعم في مشاريع تعود بالفائدة عليه وحده. إذاً هو مستعد للتنازل مرات عدة مقابل تحقيق الربح النهائي والكبير.

 

برج الجدي

يحب مولود الجدي التميّز ويرفض أن يتفوق على حضوره أي شخص آخر. ولهذا يعيش حالة سباق دائمة مع الآخرين ويسعى دائماً إلى الحصول على رضى الرؤساء من أجل التفوق على كل الأشخاص الموجودين في محيطه. وهكذا من السهل أن يحصل دائماً على الدعم في كل أمر يقوم به وإن على حساب أولئك الأشخاص.

 

المصدر: الجميلة
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