مصنوعة من أحجار الألماس.. أغلى كمامة بالعالم تعرض في "موسم الرياض" وسعرها خيالي! (فيديو)

تم تداول مقطع فيديو على السوشيال ميديا يستعرض كمامة واقية من انتشار الفيروسات، وقد أثار ضجة كبيرة وانتقادات لاذعة، بعدما قام أحدهم بشرائها خلال عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" 2021، وبلغ سعرها حوالي 5 مليون ريال سعودي أي مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي.

والكمامة التي صنفت بالأغلى عالمياً مصنوعة من أحجار الالماس باللونين الأبيض والأسود ويحتوي القناع على 3608 ماسات، وقطع من الذهب وقد تم تصميمها بطريقة محترفة كما المجوهرات الفخمة.

وأكدت الشركة المصنعة للقناع الواقي أنه يتوافق مع الشروط الصحية العالمية كأي كمامة طبية، ويُعتمد من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأميركية".

أحدث المقطع المنتشر للكمامة الاستثنائية موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر العديد من الأشخاص أن شراء هكذا قناع "إسراف" سيء، خاصة مع وجود ملايين المحتاجين حول العالم الذين يحتاجون ليد العون، مستغربين من يمكنه شراء كمامة بهذا المبلغ الخيالي.