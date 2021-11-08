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ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2021 | 08:26
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أطلقت ليلى عبد اللطيف سلسلة توقعات جديدة، عبر قناتها الخاصة عبر صفحتها على "يوتيوب".
 
وقال مقدّم الحلقة الاعلامي رجا ناصر الدين نقلا عن عبد اللطيف إن "عام 2022 هو عام مليء بالاحداث الكبيرة والخطر، وفيه الكثير من التطورات الدولية وعلى معظم الدول عامّة، والدول العربية ولبنان واليمن وسوريا وإيران والعراق وليبيا خاصة". 
 
 
ومن التوقعات:
 
لبنان
 
- أنا قلقة على لبنان في شهر تشرين الثاني الحالي، ولا أستبعد حصول مواجهات في الشارع، وأحداث أمنية وفوضى وشغب، وأتخوف من خضّة أمنية. 
 
- شبح الاغتيالات يعود في لبنان والدول العربية والاجنبية.
 
 
حول العالم
 
- التطورات والاحداث العربية القادمة سوف تشكل خطرا كبيرا على العلاقات في عدّة دول عربية، مما سيخلق أجواءً من التوتر والقلق، وسنرى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي يزور سوريا، وبشكل مفاجىء، ويلتقي بالرئيس بشار الاسد. وسوف تشكل هذه الزيارة تطورا في العلاقات العربية والخليجية على وجه التحديد، ولا أستبعد أن يعقد السيسي قمّة عربية عاجلة، يجمع فيها سوريا مع الدول العربية، للاتفاق على مرحلة عربية تنهي كل أسباب الخلافات السابقة، والاتفاق على ما يخدم الوطن العربي في هذه الفترة الصعبة.
 
- سيشهد العالم خلال المرحلة القادمة حالة من الغليان والقلق، وذلك بسبب كارثة كبيرة ستضرب دولا في افريقيا، والهند والصين. 
 
- الانظار والاعلام تتجه إلى مدينة الاسكندرية في مصر، بسبب كارثة طبيعية.
 
- بريطانيا في قلب الاحداث المقلقة وإطلاق تحذيرات لدول أوروبية، والاخيرة تتأهب مع الحدث.
 
- سنرى مشهد الكوارث الطبيعية التي يسببها البحر في عدّة مناطق ساحلية حول العالم، والموت يخطف الالاف من جراء "التسونامي".
 
- إعصار كبير يضرب دولة خليجية.
 
- رئيس كوريا الشمالية يتّخذ قرارات خارجية وداخلية قد تفاجىء العالم، قد تشمل إغلاق الحدود الكورية، وتستعد لاحداث مؤسفة في المرحلة القادمة.
 
- كارثة طبيعية تضرب إيران، ودول أجنبية وعربية وخليجية تساعد طهران.
 
- مفاوضات بين إيران ودول خليجية.
 
- فصل الشتاء لعام 2022 سيكون "فصل الموت" جراء الوفيات الكثيرة التي سيسببها.
 
- المحاصيل الزراعية حول العالم في خطر، وحدوث ثورة جياع.
 
 
 
 
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