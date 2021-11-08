في 2022 التوقعات الجيدة تصدق في حياة مواليد 4 ابراج

في العام 2022 بعض التوقعات الجيدة قد تصدق في حياة مواليد 4 ابراج. والسبب قد يعود الى سعيهم الدائم الى تحقيق النجاح والى بذلهم الجهود اللازمة من اجل الانتقال من مرحلة الى اخرى اكثر تميزاً وانفتاحاً واهمية. ولهذا، في 2022 قد تصدق بعض التوقعات الجيدة في حياة مواليد 4 ابراج.اذاً في 2022 يمكن بعض التوقعات الجيدة ان تصدق في حياة مواليد 4 ابراج لأسباب مختلفة ترتبط بحياة كل منهم العاطفية والمهنية والمالية والاسرية وغير ذلك.يتميز مولود السرطان غالباً بالهدوء والصمت. فهو نادراً ما يشكو او يتحدث عما يشعره بالقلق والالم وعدم الارتياح. لكن يبدو ان العام الجديد قد يشهد تغييراً على هذا المستوى. فقد يبدأ هذا المولود بالتحدث عن كل ما يؤرقه. ومن الممكن ان يصبح اكثر انفتاحاً على محيطه. ولهذا يمكن ان يخالف كل الاعتقادات وان يعيش مرحلة مميزة من حياته في الايام المقبلة وخصوصاً على المستوى الاسري والمادي.يتميز مولود الاسد ايضاً بالصمت والتكتم. فهو لا يفشي اسرار مشاريعه لأحد ولا يعبر عما يؤرقه. وفي ظل هذا الهدوء من الممكن ان يصبح موضع اهتمام الكثيرين. والسبب نجاحٌ يمكن ان يسلط عليه الاضواء وان يجعل اسمه في مصاف اسماء اشخاص متميزين. وقد يفاجئ الجميع بطاقاته وقدراته وخصوصاً على المستويين المهني والاجتماعي. ولهذا قد يرفع له الكثيرون القبعة احتراماً له وتقديراً.يتمتع مولود القوس بالعديد من المواهب. فهو لا يعتبر شخصاً عادياً على المستوى الذهني تحديداً. ولهذا يمكن ان يحقق اخيراً النجاح المنتظر. ومن الممكن ان يتخلص من الشعور بالغبن الذي رافقه لسنوات. فقد يصل الى مبتغاه وخصوصاً على المستوى المهني. وهو ما يمكن ان ينعكس بشكل ايجابي جداً على حياته العائلية. كذلك من الممكن ان يستعيد بعض امجاده السابقة وان يحقق المزيد من التميز. ولهذا من الممكن ان يحصل على ترقية او علاوة من نوع ما.في 2022 قد تصدق التوقعات الجيدة لمواليد 4 ابراج ومنهم مولود برج الدلو. فقد عانى هذا المولود لسنوات طويلة من الظروف السيئة. لكن يبدو ان الحياة قد تنصفه وقد تعيد اليه الحقوق التي فقدها. كذلك يمكن ان يستفيد من بعض الصدف وان يتمكن من اعادة بناء حياته بشكل جيد. ولهذا يمكن ان تنسى اسرته تبعات المصاعب التي واجهتها بسبب العراقيل والحواجز. وقد تبدأ مرحلة جديدة من الازدهار والانفتاح وخصوصاً على الصعيد المادي والاجتماعي. وهذا ما يحد من حاجتها الى طلب المساعدة من اشخاص مقربين. ولهذا، في العام 2022، قد تصدق التوقعات الجيدة في حياة مواليد 4 ابراج ومنهم مولود برج الدلو.