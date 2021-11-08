20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
10
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
العثور على "عروس البحر" المهددة بالانقراض نافقة (صورة)
Lebanon 24
08-11-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثرت مجموعة من الغواصين في مصر على حيوان "عروس بحر" المهددة بخطر الانقراض، نافقة أمام شواطئ منطقة خليج أبوسوما شمال مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.
وقالت إحدى مرشدات الغوص شيماء محسن: "أثناء العودة من رحلة غوص، فوجئنا بالعثور على عروس بحر طافية على المياه ونافقة، حيث يبلغ طولها نحو 3 أمتار، مرجعة سبب نفوقها إلى اصطدام احد المراكب السريعة أو اللنشات بها منذ عدة أيام وجرفتها الامواج للقرب من الشواطئ"
واعتبرت محسن أن نفوق "عروس البحر" يعد خسارة بيئية كبيرة للثدييات البحرية بالبحر الأحمر.
وتعد "عروس البحر" من الثدييات النباتية، ويتراوح طولها بين 2.5 و3.2 متر (وقد يصل لـ4 أمتار)، ويتراوح وزنها بين 230 و900 كيلوجرام.
وخلال تناولها الأعشاب البحرية، تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3- 5 دقائق، وتعيش إما وحيدة أو زوجيا أو في قطعان صغيرة بين 3- 6 حيوانات، ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار، وتتنفس من قمة الرأس، ما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرا عن سطح الماء.
المصدر:
روسيا اليوم
الأكثر قراءة
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
08/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتبهوا الى سياراتكم... سرقة من نوع جديد تبرز الى الواجهة! (صور)
Lebanon 24
إنتبهوا الى سياراتكم... سرقة من نوع جديد تبرز الى الواجهة! (صور)
00:44 | 2021-11-08
08/11/2021 12:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وصرف موظفين: المصارف تُعيد "تموضعها".. ماذا عن أموال المودعين؟
Lebanon 24
إقفال فروع وصرف موظفين: المصارف تُعيد "تموضعها".. ماذا عن أموال المودعين؟
23:12 | 2021-11-07
07/11/2021 11:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج يتلاعبون بالآخرين ويسيطرون عليهم.. ابتعدوا عنهم
Lebanon 24
أبراج يتلاعبون بالآخرين ويسيطرون عليهم.. ابتعدوا عنهم
02:30 | 2021-11-08
08/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
12:04 | 2021-11-08
08/11/2021 12:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2021-11-08
لمحبي البرد... اليكم هذا الخبر
10:00 | 2021-11-08
وزير يمارس هوايته المفضلة
09:35 | 2021-11-08
في 2022 التوقعات الجيدة تصدق في حياة مواليد 4 ابراج
08:26 | 2021-11-08
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:00 | 2021-11-08
جريمة تقشعر لها الأبدان بحق طفلة... فشلوا باغتصابها فقتلوها
07:40 | 2021-11-08
سرق 55 مليون دولار من العملات المشفرة!
فيديو
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
09/11/2021 01:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
09/11/2021 01:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
09/11/2021 01:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact