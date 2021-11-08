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العثور على "عروس البحر" المهددة بالانقراض نافقة (صورة)

Lebanon 24
08-11-2021 | 16:00
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عثرت مجموعة من الغواصين في مصر على حيوان "عروس بحر" المهددة بخطر الانقراض، نافقة أمام شواطئ منطقة خليج أبوسوما شمال مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.
وقالت إحدى مرشدات الغوص شيماء محسن: "أثناء العودة من رحلة غوص، فوجئنا بالعثور على عروس بحر طافية على المياه ونافقة، حيث يبلغ طولها نحو 3 أمتار، مرجعة سبب نفوقها إلى اصطدام احد المراكب السريعة أو اللنشات بها منذ عدة أيام وجرفتها الامواج للقرب من الشواطئ"
واعتبرت محسن أن نفوق "عروس البحر" يعد خسارة بيئية كبيرة للثدييات البحرية بالبحر الأحمر.
وتعد "عروس البحر" من الثدييات النباتية، ويتراوح طولها بين 2.5 و3.2 متر (وقد يصل لـ4 أمتار)، ويتراوح وزنها بين 230 و900 كيلوجرام.
وخلال تناولها الأعشاب البحرية، تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3- 5 دقائق، وتعيش إما وحيدة أو زوجيا أو في قطعان صغيرة بين 3- 6 حيوانات، ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار، وتتنفس من قمة الرأس، ما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرا عن سطح الماء.
 
المصدر: روسيا اليوم
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