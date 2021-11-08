الجوزاء

شريك حياتك لديه أزمة مالية حاول أن تقف بجانبه وتساعده على الخروج من هذه الأزمة بدون خسائر وكن دائمًا حريصا على تقديم الحلول الإيجابية.

الميزان

ابتعد عن حبيبك السابق لكي لا يتسبب في افساد حياتك حالياً، كُن نظيفاً في مشاعرك مع حبيبك الحالي ولا تخفي عليه سراً حتى لا تبدأ حياتك معه على خداع.

العذراء

تعامل مع العمل وكأنه فرد فى العائلة ويحتاج الاهتمام والحفاظ عليه حاول أن تأخذ الاستشارات بالعمل من الأخرين وحاول أن تعمل على تعديل الأخطاء التي تمارسها بالعمل.

الاسد

حافظ على صحتك وتناول الأكلات التي تبعدك عن التهاب القولون والبعد عن تناول الأملاح وكن حذرا من كثرة تناول الأملاح.

القوس

لا تتعصب لرأيك ولا تجعل نفسك جاذبًا للمشكلات، تعامل بهدوء خاصة مع بعض الاشخاص الذين يحاولون أن يجعلوك دائماً تحت ضغط.

الحوت

العمل شيء مهم جدًا فحاول أن تحافظ على مكانتك بالعمل والبعد عن المحاولات الفاشلة التي تؤدي إلى حدوث بعض المشكلات كن حريصًا على مواعيد العمل.

العقرب

احذر من اهمالك لصحتك فهذا مؤشر خطر جدًا فجيب عليك أن تأخذ حذرك وتبدأ تهتم بنفسك وبصحتك فأنت شخص مسئول وعليك الحرص على تناول كل الأكلات التي تساعد على تقوية جهازك المناعي.

السرطان

أنت شخص لديك القدرة على التعايش والتأقلم مع أي وضع لذلك فأنت مستقر عاطفيًا بشكل قوي فكن حريصا على استمرار هذه العلاقة بنفس النمط.

الحمل

أمتلك ارادتك ولا تجعل أحد يتحكم في افكارك وانتمائاتك، لا تقبل بأقل من قدراتك وتفانيك في العمل، واسعى دائماً للحصول على مكانة مهنية أعلى.

الدلو

حالة من الاستقرار تسيطر على الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو، فقد استطعت أن تضع بصمة مهمة فى مجال عملك، مما جعل من حولك يشيدون بأدائك ومجهودك الملحوظ.

الثور

قد تتعرض لبعض العقبات هذه الفترة، إلا انك قادر بالتعاون من شريك حياتك على أن تتجاوزا كل الصعاب سويًا، فقدم للحبيب هدية بسيطة فإنه يستحق ذلك.

القوس

ركز على عملك فقط وحاول أن تفصل من التفكير في الكثير من الأمور التي قد تعكر صفو حياتك وتزيد من قلقك وتوترك، حاول أن تنام في هدوء ولا تجلس بجانب مصادر الضوضاء.