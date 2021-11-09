مع بداية الـ 2022 هؤلاء الأشخاص سيجتازون كل الحواجز.. هل أنت منهم؟

مواليد بعض الابراج قد يتمكنون من اجتياز الحواجز التي اعترضت طريق نجاحهم في مرات سابقة مع حلول العام 2022. ومن الممكن في هذه الحالة ان يتلقوا الدعم من اصدقاء او اشخاص مقربين. كذلك يمكن ان يحالفهم الحظ السعيد او ان تأتيهم مساعدة غير متوقعة من جهة ما. وهكذا قد يعبرون من ضفة الى اخرى بسلام متناسين جراح المرحلة الماضية. وهذه المزيد من التفاصيل عن تغييرات قد تحدث في حياة مواليد 4 ابراج يجتازون كل الحواجز مع بداية 2022.

الحمل

يشعر مولود الحمل حالياً بأن التغيير في حياته بدأ. الا انه يواجه بعض الصعوبات على متسوى التكيف والتأقلم. ورغم هذا فهو يتمتع بإرادة صلبة ويبذل الجهود من اجل تحقيق اهدافه. وهو ما يمكن ان يحدث مع بداية العام الجديد. فقد يتحقق من صحة خيارات قام بها في وقت سابق، منذ مدة غير طويلة. وقد يلتقي، وخصوصاً في اطار حياته المهنية، بالمزيد من الاشخاص الذين يساعدون على اعلاء شأنه معنوياً ومادياً. ومن الممكن ان يحقق ما لم يحققه حتى الآن على المستوى الاسري من انجازات. ولهذا لا بد من ان نرى الابتسامة ترتسم على وجوه افراد اسرته.

العذراء

يبدو انه حان الوقت لكي يجد مولود العذراء ضالته وخصوصاً على المستويين العلمي والمادي. فقد يشكل حلول العام 2022 بالنسبة اليه فرصة للقيام بالخطوات الاولى على مستوى تحقيق اهدافه بعيدة المدى. ولهذا من الممكن ان يقوم بالخطوات الاولى في سياق التطور العلمي الذي يسعى اليه. كذلك قد تتاح له بعض الفرص المهنية المؤاتية. ومن الضروري ان يحرص على الاستفادة منها وان لم يقبلها بشكل كلي. كذلك قد تعده السنة المقبلة بالانفراج المادي وبالانسجام الذي يفتقده مع الشريك.

الميزان

هو من اكثر مواليد الابراج حاجة الى التغيير. فقد عاش في 2021 مرحلة صعبة من حياته على المستوى النفسي. ويبدو ان العام المقبل موعده للخروج من النفق. فقد بات يرى فرجة النور منذ الآن. ولهذا يمكن ان يستعيد قوته وان يتحلى بالصبر والهدوء. كما قد يتخلص من الشعور بالضغط والقلق والخوف الذي رافقه في الكثير من الايام. والسبب انه قد يغير نظرته الى الحياة وطريقة تعامله مع الظروف والمواقف. كذلك يمكن ان يصبح اكثر تكيفاً مع محيطه. والاهم انه قد يبدأ رحلة جديدة على مستوى تحقيق طموحاته العلمية والمهنية والمادية.

الدلو

قد لا يحتاج المولود الى الدعم وخصوصاً على المستوى المادي في العام 2022. فقد تفاجئه السنة الجديدة بتحقيق العديد من امنياته. ولهذا قد يشهد الاستقرار على المستويين النفسي والاسري. كذلك قد يرى جهوده تثمر سواء على مستوى نجاحه الشخصي او نجاح افراد عائلته. ومن الممكن ان يظهر هؤلاء الكثير من الامتنان تجاهه. وهو ما قد يعبرون عنه بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ولهذا يعتبر من ابرز مواليد الابراج الذين يجتازون الحواجز مع بداية 2022.