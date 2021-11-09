سجن صاحب مطعم شهير قدّم نصف طن لحوم فاسدة للزبائن!

قررت جهات التحقيق حبس صاحب مطعم شهير في القاهرة، بعد أن ضبطت بحوزته نصف طن لحوم للجمهور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وطالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة.

وجبات فاسدة

كانت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من القبض على صاحب مطعم شهير بتهمة حيازة لحوم منتهية الصلاحية، وذلك بعد أن وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بذلك أكدتها التحريات فتم التأكد من صحتها، والقبض على صاحب المطعم.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 277 كيلوغرام لحوم عبارة عن دواجن «بورغر» وقطع من اللحوم، كما عُثر على 1007 حمامات فاسدة ومنتهية الصلاحية ولا تصلح للاستخدام الآدمي، وذلك تمهيدًا لطهيها وتقديمها وجبات للجمهور.