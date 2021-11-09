"علق داخل كهف سحيق".. وجرى إنقاذه بـ240 شخصا

نجحت فرق الإنقاذ وعشرات المتطوعين في إخراج رجل عالق داخل كهف سحيق في ويلز، لمدة 3 أيام تقريبا، في عملية إنفاذ تعتبر الأطول من نوعها في تاريخ بريطانيا.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الثلاثاء، أن الرجل، وهو في الأربعينيات من عمره، علق داخل كهف في منتزه منارات بريكون في ويلز.ويعرف الكهف في منتزه منارات بريكون بأنه الأطول في بريطانيا، إذ يمتد لنحو 59 كيلومترا، ويتكون من ممرات في تجويفات الجبال، مما يجعله هدفا لكثير مما يعرفون بـ"رواد الكهوف" الذين يستكشفون هذه الأماكن المظلمة.وأضافت أن 240 شخصا، بينهم 8 فرق إنقاذ على الأقل، شارك في انتشال الرجل الذي أصيب في المكان.وواجهت عملية الإنقاذ صعوبة بالغة سبب ضيق الكهف وتفقد مياه الشلالات في المكان.واستمرت محنة الرجل نحو 4 ساعة داخل الكهف، وبعد انتشاله جرى نقله إلى المستشفى، بعد تلقيه الإسعافات الأولية، وتبين أنه مصاب بكسور عدة في جسده وكان فاقدا للوعي.