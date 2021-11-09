منوعات

قصة غريبة: خطأ فادح يقلب حياة أبوين رأسا على عقب.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-11-2021 | 03:48
A-
A+
Doc-P-884282-637720522036330781.jpg
Doc-P-884282-637720522036330781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قام زوجان من لوس أنجلوس بتقديم شكوى ضد عيادة متخصصة في الإخصاب في المختبر، بعدما تبين أن بويضتهما المخصبة استبدلت بأخرى، مما يعني أن مولودهما ينتمي إلى عائلة أخرى.

 

وفي أيلول 2019، رأى دافنا وألكسندر كاردينالي مولودتهما للمرة الأولى، لكنهما لاحظا على الفور أن لدى الفتاة الصغيرة بشرة وشعراً أغمق من بقية أفراد الأسرة، بحسب ما قال محاموهما.

 

وأوضح مكتب "بيفير وولف" للمحاماة أن "الاختبارات بيّنت أن لا صلة جينية بين ألكسندر ودافنا والطفلة التي رزقا بها وربّياها منذ أشهر، بل هي الطفلة البيولوجية لشخصين غريبين تماماً"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

 

وأشارت الدعوى التي رفعت إلى محكمة في لوس أنجلوس أن جنين ألكسندر ودافنا أبدل بجنين لشخصين آخرين نتيجة إهمال على ما يبدو، إذ كانت البويضة التي زرعت في رحم دافنا غير تلك التي تبرعت بها.

 

وبعد اكتشاف هذا الخطأ، تعارف ألكسندر ودافنا والوالدان الآخران، وقرر كل من الزوجين أن يستعيد حضانة طفله الجيني، وهو تبادل أعطته المحاكم الصفة الرسمية.

 

لكن الخطأ ترك آثاراً وتسبب بمعاناة، على ما أكدت عائلة كاردينالي في دعواها التي طالبا فيها بتعويض عن عطل وضرر.

 

وقال ألكسندر كاردينالي: "كان من المفترض أن تكون ولادة ابنتنا من أسعد الأوقات في حياتي. لكنني شعرت بالصدمة والانزعاج على الفور لأنني لم أتعرف عليها".

 

وأضاف: "عندما ظهرت الحقيقة، كان تبادل الطفلين مزعجاً أكثر. ففقدان الطفل الذي تعرفه واستعادة الطفل الجيني الذي لا تعرفه بعد هو بالفعل بمثابة كابوس".

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:56 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:38 | 2021-11-09
08:01 | 2021-11-09
08:00 | 2021-11-09
07:24 | 2021-11-09
07:11 | 2021-11-09
07:00 | 2021-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website