فرص وترقيات ومال.. اكتشفوا حظوظكم المهنية لعام 2022

العديد من الأشخاص ينتظرون بشغف كبير لمعرفة ماذا ينتظرهم في العام 2022، وماذا يخبىء الفلك من تطورات وإيجابيات لكل برج من الأبراج على الصعيد المهني.

اكتشفوا حظوظكم المهنية لعام 2022.

برج الحمل 2022

حسب التوقعات المهنية لعام 2022 فإنّ بداية العام سوف يجلب فرصاً جيدة وترقية في المهنة لأصحاب برح الحمل. وسوف يكون كوكب زحل في البيت العاشر من المهنة، بتقاطع مع البيت السادس لكوكب عطارد. وثمة احتمالات جيدة لحدوث تغيير في الوظيفة مع منصب أفضل خلال هذه الفترة. كما أن الفترة الزمنية ستكون مواتية للذين يدخلون سوق العمل حديثاً حيث سيحصلون على عروض جيدة للوظيفة التي يحلمون بها خلال تلك الفترة. وكذلك الأمر سوف يحصل الأشخاص الذين يخططون للبدء بالأمور على نجاح مبكر.

برج الثور 2022

تشير التوقعات المهنية للعام 2022 إلى أنّ أصحاب برج الثور سوف يشهدون قفزة جيدة في مهنتهم خلال العام 2022. وسوف تجلب المواقع الفلكية فرصاً جيدة لهم لتعزيز وتقوية مهنتهم. وفي بداية العام سوف يعبر المشتري من البيت العاشر والذي قد يحدث تغييراً في الوظيفة أو المهنة. وسوف يجلب ذلك أيضاً بعض الانتقالات الرئيسية في مهنتك. كما أنّ عبور زحل في بيتك التاسع سوف يدعم هذه التغييرات ويجلب الحظ لك. وربما تحصل على زيادة وترقية خلال هذه الفترة.

برج الجوزاء 2022

التوقعات الفلكية لأصحاب برج الجوزاء مواتية للعام 2022 من حيث المهنة حيث سيتمكن أصحاب هذا البرج من الحصول على الأمان المالي لأنفسهم. فإذا كنت من أصحاب برج الجوزاء سوف تحصل على الفرص للكسب من أكثر من مصدر واحد خلال هذا العام. وسوف تكون هناك مواقع جديدة للعمل ولكن بصعوبة أكبر مع الحصول على أموال أفضل في بداية العام. وسوف يكون سيد بيتك العاشر كوكب المشتري في البيت التاسع في بداية العام ومن شأن ذلك أن يجلب الثروة على الصعيد المهني. كما يمكن أن تكسب خلال هذه الفترة من مجال العقارات لعقد صفقة جيدة في شراء أو بيع العقار. وستكون هذه الفترة مواتية لعمال الإنشاءات والبنائين والوسطاء الماليين. كما أن الفترة مفيدة كذلك إذا كنت تخطط للاستثمار في الأرض.

برج السرطان 2022

حسب التوقعات الفلكية السنوية فسوف يجلب هذا العام لأصحاب برج السرطان بعض الإرتفاعات والإنخفاضات على صعيد المهنة. وسوف يكون سيد بيتك التاسع للحظ والثروة في البيت الثامن للشكوك وعدم التيقن في بداية العام؛ ومن شأن ذلك أن يحدث بعض الفوضى في مكان العمل. وستشعرين بخوف مستمر من فقدان وظيفتك ولن تكون راضي عن ملفك الشخصي في العمل. كما أنّ هناك إحتمال كبير بأن تترك وظيفتك خلال الربع الأول من العام.

برج الأسد 2022

وفقاً للتوقعات الفلكية على الصعيد المهني فسوف يتألق الخط المهني لأصحاب برج الأسد خلال العام 2022. وسوف يكون سيد الخدمات لبيتك السادس في موقع جيد في برجه الخاص في بداية العام. سيجعلك ذلك أكثر شغفاً وديناميكية تجاه عملك. وسوف تتفوق على أعدائك وخصومك في هذه الفترة. وستترك انطباعاً جيداً على زملاء فريقك بكفاءتك وعملك المجتهد.

برج العذراء 2022

تشير التوقعات الفلكية فيما يتعلق بالمهنة لأصحاب برج العذراء أنهم سوف يتمتعون بعمل جديد وتعلم أشياء جديدة على الصعيد المهني. وفي بداية العام سوف يعبر سيد بيتك العاشر من بيتك الخامس. وسوف تخطط لتحويل هواياتك إلى مهنة أو كسب مبالغ مالية جيدة من اهتماماتك في هذه الفترة. أما عبور كوكب زحل في بيتك الخامس خلال الربع الأول من العام فقد يسبب بعض العوائق المالية. وينصح أصحاب الأعمال بتوخي الحذر الشديد لأن إقراض المال إلى أي شخص سوف يسبب الخسارات. كما لا ينصح بإقتراض الأموال من السوق خلال هذه الفترة لأنه لن يكون بإمكانك سداد ديونك. وعليك فقط التركيز على التعاملات يوماً بيوم ومحاولة العمل على الموارد المتاحة فحسب.

برج الميزان 2022

تكشف التوقعات الفلكية المهنية للعام 2022 بأنّ هذا العام سيكون مزدهراً بالنسبة لمهنتك. فسوف تحقق أحلامك بغض النظر ما إذا كنت تعمل في شركة أو لديك عملك الخاص. سيكون هناك مرحلة من كوكب زحل في بيت المهنة خلال بداية العام؛ وسيجلب ذلك احتمالات جديدة ونمو في مجال العمل وخصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون في أعمال الإنشاءات، أو السيارات، أو صناعات النفط، أو الغاز، أوالبترول أو الصلب. وسوف تلمس زيادة في الطلب على منتجاتك وزيادة في عدد الزبائن المحتملين. وإذا كانت لديك خططاً للتوسع فإنّ الوقت مناسب جداً لك.

برج العقرب 2022

حسب التوقعات الفلكية لعام 2022 فإنّ هذا العام سوف يبدأ بمشكلة وفوضى على الصعيد المهني بالنسبة لأصحاب برج العقرب. وسوف يواجه الأشخاص الذين يعملون في شركات الشراكة أو المشاريع المشتركة مسائل شائكة كبيرة مع الشركاء والزملاء. وقد يصل الأمر بالنسبة لبعض أصحاب هذا البرج إلى حل الشركة من أساسها. وننصحك بعدم البدء بأي شيء جديد خلال هذه الفترة لأنّ جهودك لن تلقى أي تقدير. ويمكن أن يسبب عبور راهو من بيتك السابع ببعض الفساد لعقول وقلوب شركائك في العمل. ويجب توخي الحذر حيال جميع تحركاتهم ومحاولة فهم نواياهم الخفية. كما أن هناك احتمال أن يفسد طرف ثالث علاقة العمل الخاصة بك أو محاولة تلويث سمعتك في السوق.

برج القوس 2022

وفقاً للتوقعات الفلكية للمهنة والعمل لعام 2022 فإن ثروة وحظوظ أصحاب برج القوس سوف تعلو في بداية العام. وسوف يعبر كوكب الشمس سيد بيتك التاسع من البرج الصاعد الأمر الذي سيجلب السيطرة والسلطة إلى حياتك المهنية. سوف يكون جانب كوكب المشتري في بيتك العاشر بعد شهر نيسان مفيداً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يديرون مؤسسات تعليمية أو المعلمين. وسوف تكون هذه الفترة مناسبة ومواتية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتابعون إرث العمل العائلي.

برج الجدي 2022

وفقاً للتوقعات الفلكية السنوية لعام 2022 فإنّ بداية العام ستكون جيدة لأصحاب برج الجدي. وسيكون سيد البرج الصاعد لكوكب زحل في بيته الخاص في بداية العام بجانب البيت العاشر للمهنة. وسوف تجني نتائج وثمار جهودك السابقة خلال هذه الفترة. كما سيتم الاعتراف بجهود عملك الحثيثة وربما تحصل على الترقية المناسبة بسبب ذلك. وسيكون بمقدور الموظفين وخصوصاً أولئك الذين يعملون في أعمال سكرتيريا الشركات أو المحاسبين القانونيين تحقيق مكانتهم التي يستحقونها في شركاتهم بسبب مهاراتهم في العمل.

برج الدلو 2022

حسب التوقعات الفلكية السنوية لعام 2022 فإنّ أصحاب برج الدلو سوف يواجهون على الصعيد المهني بعض الانخفاضات والارتفاعات في مهنهم خلال العام 2022. سوف تحدث بعض التغييرات في مهنتك في بداية العام. وسيكون سيد البيت العاشر للمهنة في تقاطع مع كيتو مما سينتج عنه بعض الصفقات غير المواتية بالنسبة لممثلي الأعمال. وتشكل هذه الفترة تحدياً في الواقع بالنسبة إلى الموظفين حيث سيعانون من السياسات المتشددة الأمر الذي سيكون صعباً بالنسبة لهم للاستمرار في مؤسساتهم الحالية. وهناك احتمال بفقدان الوظيفة خلال هذه الفترة.

برج الحوت 2022

وفقاً للتوقعات الفلكية لعام 2022 لأصحاب برج الحوت سيكون النصف اللاحق من العام داعماً لهم على صعيد الحياة المهنية. ربما يجلب بداية العام بعض الخسائر بسبب عبور المشتري في بيتك الثاني عشر. ولكن ستكون هذه الفترة أفضل نسبياً للذين يعملون مع زبائن أجانب أو مع أسواق ما وراء البحار. كما ستكون أوضاع الذين يعملون في الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات العالمية أفضل تماماً ولكن ستكون نفقاتك عالية جداً وتشعر بعدم الأمان بشأن فقدان الوظيفة.