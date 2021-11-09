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أغرب دعوى طلاق.. استيقظ من النوم ووجد أمامه فتاة لا يعرفها من قبل!

Lebanon 24
09-11-2021 | 04:41
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تقدم رجل مصري بدعوى ضد زوجته بحجة أن "زوجته استخدمت "المكياج" للإيقاع به في هذه الزيجة، وذلك في واحدة من أغرب الدعاوى القضائية.

 

وفي تفاصيل هذه الدعوى الغريبة، كشف الزوج كيف تعرف على زوجته، وقال: "تعرفنا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ورأيتها في الصور أولا، وبعدها تقابلنا وكانت جميلة، وقررت خطبتها، ووافقت العائلتان، وبعدها بشهور انتهينا من ترتيبات الزواج وتمت الزيجة، لأستيقظ من النوم وأمامي فتاة أخرى لا أعرفها من قبل".

 

وأشار الزوج إلى أنه "كان قد أقنع زوجته أكثر من مرة بالامتناع عن وضع مستحضرات التجميل، لكنها كانت ترفض، مدعية أنها لا تريد هذه التحكمات، وأنه تعرف عليها بهذا الوضع".

 

وأضاف قائلا: "لم أتخيل أنها تخدعني بهذه الحيل التجميلية، وأن المكياج يغير مظهرها بهذه الطريقة، فكنت أعتقد أنها تحسن من شكلها ليس أكثر".

 

وأكد الزوج أنه "قرر الانفصال عنها في أول أسبوع بعد الزواج، لكنها انهارت ورفضت ذلك، فصبر عليها حتى تغير من حالها، لكنه لم يتحمل ذلك، ولم يطيق العيش برفقتها، والتعايش مع كذبها وخداعها، فبعد شهر طلب منها الطلاق لكنها رفضت وهددته بحقوقها".

 

وشدد الرجل المصري على أنه "لا يريد العيش مع زوجته تحت سقف واحد، ولم يعد يتحمل كذبها وخداعها له، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقام دعوى "نشوز"، وما زالت الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها".

المصدر: روسيا اليوم
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