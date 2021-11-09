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في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)

Lebanon 24
09-11-2021 | 08:01
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سجلت معمرة رقما قياسيا عالميا وأميركيا جديداً في سباق 100 متر في أولمبياد لويزيانا لكبار السن.

وأصبحت جوليا هوكينز صاحبة الـ105 أعوام، الملقبة بـ"الإعصار" أول امرأة في هذا العمر تقطع هذه المسافة بزمن قدره 1:02:95.

وحول تسجيلها لهذا الرقم، قالت "أنا سعيدة للغاية".

وتابعت قائلة: "حافظ على صحتك واستمر في الجري. سأستمر في الجري لأطول فترة ممكنة".
المصدر: سبوتنيك

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