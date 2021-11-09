منوعات

طبيب خطف وهتك أعراض 6 فتيات بالقوّة!

Lebanon 24
09-11-2021 | 08:38
A-
A+
Doc-P-884383-637720693549642727.jpg
Doc-P-884383-637720693549642727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة الطبيب مايكل فهمي بقضية هتك أعراض ست فتيات، بالسجن المؤبد وبرأت زوجته سالي من التهمة.

في التفاصيل، كانت النيابة العامة قد أمرت بمعاقبة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، لخطف الطبيب 6 فتيات عن طريق التحايل واستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادته الخاصة، وقيامه بهتك أعراضهن بالقوة، وذلك بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص ليتمكن من إتمام جريمته كاملة.
كما ذكرت النيابة العامة أن زوجة الطبيب اشتركت معه عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم مما أسندت إليه تواجدها معه من خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن، ذلك لبث الطمأنينة في نفوسهن تجاه المتهم وأساليب علاجه، وبذلك مكنته من الانفراد بهن وارتكاب الجرائم.
المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:56 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:01 | 2021-11-09
08:00 | 2021-11-09
07:24 | 2021-11-09
07:11 | 2021-11-09
07:00 | 2021-11-09
05:52 | 2021-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website