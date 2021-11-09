طبيب خطف وهتك أعراض 6 فتيات بالقوّة!

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة الطبيب مايكل فهمي بقضية هتك أعراض ست فتيات، بالسجن المؤبد وبرأت زوجته سالي من التهمة.



في التفاصيل، كانت النيابة العامة قد أمرت بمعاقبة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، لخطف الطبيب 6 فتيات عن طريق التحايل واستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادته الخاصة، وقيامه بهتك أعراضهن بالقوة، وذلك بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص ليتمكن من إتمام جريمته كاملة.

كما ذكرت النيابة العامة أن زوجة الطبيب اشتركت معه عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم مما أسندت إليه تواجدها معه من خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن، ذلك لبث الطمأنينة في نفوسهن تجاه المتهم وأساليب علاجه، وبذلك مكنته من الانفراد بهن وارتكاب الجرائم.