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ليس إعدامًا... 3 أشخاص اغتصبوا فتاة وهكذا جاء الحكم

Lebanon 24
09-11-2021 | 12:38
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قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين في قضية "فتاة الساحل"، بعد اتهامهم بمواقعة الفتاة رغمًا عنها، بالسجن المشدد 15 عامًا لمتهم والمؤبد للمتهمين الآخرين.
 
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين الثلاثة في تلك القضية المعروفة باسم "فتاة الساحل"، عن طريق الاستماع لشهادة المجني عليها، بجانب أقوال 6 شهود آخرين، أكدوا اعتداء المتهمين على الفتاة جنسيًّا.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قبل المتهمين من شهادة المجني عليها و6 شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة، حيث ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، كما أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بوزارة الداخلية، تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وقد وثق مقطع فيديو لحظة الاعتداء جنسيًّا على فتاة الساحل، واستندت النيابة في تقديم أدلتها على المتهمين بمشاهد من التسجيل المرئي الذي يرصد جانبًا من الواقعة، وظهر فيه اثنان من المتهمين الثلاثة وهما يتعديان جنسيًا على الفتاة المجني عليها، كما أثبت تقرير الفحص الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية صحة الواقعة.
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