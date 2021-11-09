طوال 30 عامًا... مستشفى يستخدم مياه المراحيض للشرب!

استخدم مستشفى في اليابان "عن طريق الخطأ" المياه المعالجة المخصصة للمراحيض، كمياه للشرب لأكثر من 30 عامًا، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي مايل" عن وسائل إعلام محلية.ووفقًا لتقرير لمجلة "يوميوري شيمبون" اليابانية، كشفت إدارة مستشفى أوساكا، في 20 تشرين الأول الماضي، أن بعض أنابيب مياه الصنبور في مواقع محددة تم تركيبها بشكل غير صحيح، مما أدى إلى ربط أنابيب مياه الشرب بالمراحيض.وحدثت المشكلة نتيجة خطأ في توصيل الأنابيب، عند بناء المستشفى عام 1993.واستمرت المشكلة لحوالى ٣٠ عامًا، أي منذ افتتاح المستشفى عام 1993، وتبين أن 120 صنبورًا كانت بها عيوب تقنية.وعلى الرغم من أن المشكلة استمرت لفترة طويلة، لم يكن أحد يعلم بها، حتى بدأ المستشفى يستعد لبناء منشأة جديدة للتشخيص والعلاج، وخلال ذلك اكتشفت المشكلة، أثناء البدء بأعمال البناء.وبحسب التقارير، كان المستشفى يتحقق من لون وطعم ورائحة الماء مرة واحدة في الأسبوع، ولم يتم اكتشاف أي مخاطر صحية طوال السنوات الماضية.