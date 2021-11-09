مهاجرون ينفخون السجائر في عيون قاصر...فما السبب؟ (فيديو)

على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، ظهرت لحظة في مقطع فيديو، نفخ فيها مهاجرون دخان السجائر في عيون صبي صغير حتى بكى وظهرت دموعه أمام الصحفيين.



ظهر مقطع فيديو للحادث على "تويتر": حيث ظهر رجل يمسك بقوة برأس الصبي القاصر بحيث لا يستطيع المقاومة، ويقوم شخص آخر بوضع السيجارة بالقرب من عينيه لكي يثير دموعه، ثم يقوم بنفخ الدخان في عينيه، بعد ذلك يقوم بتدوير السيجارة حول فتحتي أنفه.

Migrants put cigarette smoke into kid eyes and then record "interview" for CNN, MSNBC and BBC claiming that Polish soldiers teargas "poor children" at the border! #Poland Part 1 pic.twitter.com/drzZpqHBJv — Silent Majority (@PatrioticCougar) November 8, 2021

وهكذا، فإن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الآن اختراق بولندا من بيلاروسيا "أعدوا" الطفل للتواصل مع الصحفيين، بحسب ما ظهر في وسائل التواصل الإجتماعي.

الصبي نفسه، كما يبدو من خلال الفيديو، فهم "مهمته" وتحمل كل هذه التلاعبات بطاعة، وبالرغم من ظهور الدموع إلا أنها كانت قليلة.