منوعات

مهاجرون ينفخون السجائر في عيون قاصر...فما السبب؟ (فيديو)

Lebanon 24
09-11-2021 | 14:33
A-
A+
Doc-P-884484-637720906607215854.jpg
Doc-P-884484-637720906607215854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، ظهرت لحظة في مقطع فيديو، نفخ فيها مهاجرون دخان السجائر في عيون صبي صغير حتى بكى وظهرت دموعه أمام الصحفيين.

ظهر مقطع فيديو للحادث على "تويتر": حيث ظهر رجل يمسك بقوة برأس الصبي القاصر بحيث لا يستطيع المقاومة، ويقوم شخص آخر بوضع السيجارة بالقرب من عينيه لكي يثير دموعه، ثم يقوم بنفخ الدخان في عينيه، بعد ذلك يقوم بتدوير السيجارة حول فتحتي أنفه.
 
 
 
وهكذا، فإن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الآن اختراق بولندا من بيلاروسيا "أعدوا" الطفل للتواصل مع الصحفيين، بحسب ما ظهر في وسائل التواصل الإجتماعي.
 
الصبي نفسه، كما يبدو من خلال الفيديو، فهم "مهمته" وتحمل كل هذه التلاعبات بطاعة، وبالرغم من ظهور الدموع إلا أنها كانت قليلة.
 
وفي الآونة الأخيرة، أفادت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا بأن هناك زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين على الحدود مع بيلاروسيا، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة.
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-11-09
14:29 | 2021-11-09
14:00 | 2021-11-09
13:27 | 2021-11-09
13:13 | 2021-11-09
13:08 | 2021-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website