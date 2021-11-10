أحداث ومفاجآت تنتظركم.. إليكم توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2022

ما هي الأجواء المهنية والعاطفية في عام 2022؟ وما الأحداث والمفاجآت التي تنتظر الأبراج؟ إليكم أبرز التوقعات للأبراج للعام 2022 وفقاً لخبيرة الأبراج وعالمة الفلك كارمن شماس، بحسب ما نشرتها "الجميلة".

برج الحمل

تبدو أكثر واقعية خلال هذا العام مما يجعل أهدافك أكثر وضوحاً. وتحظى بالتناغم والاستقرار، وتتخلص من بعض العراقيل والأمور التي لا تشكل قيمة في حياتك. قد تحدث تغييرات كبيرة في مجالك المهني، كتغيير الوظيفة وينصحك الفلك أن تركز على الجانب الإبداعي وأن تظهر مواهبك بالعمل. تستقر حياتك العاطفية وتتجاوز الكثير من الأزمات.

برج الثور

تحصل على ترقية أو زيادات في الراتب ولن يكون الوقت مناسب لتغيير مجالك المهني لذلك عليك أن تبذل المزيد من الجهد والمثابرة. قد تعيش فترة عاطفية صعبة خلال الأشهر الستة الأولى، حاول أن تهدئ الأوضاع قدر الإمكان وألا تخضع لأية تأثيرات خارجية. بالنسبة للعازبين فإن الأشهر الأخيرة من عام 2022 قد تحمل تكوين علاقات جديدة تنتهي بالارتباط.

برج الجوزاء

قد تُحقق الكثير من أهدافك الوظيفية. عليك أن تبذل المزيد من الجهد لتنجح في العلاقة العاطفية. ينصحك الفلك أن تبتعد عن التشكيك والجدل لتنعم بحياة عاطفية مستقرة، ابتعد عن الثرثرة والشائعات التي قد تسيء إلى علاقتك مع الحبيب. قد تواجه بعض المشاكل العائلية في الربع الثاني من عام 2022 ولكنها سرعان ما تزول.

برج السرطان

تتميز بالجرأة والعزم وقدرة عالية على التنظيم يساهم بدفعك إلى تحقيق ما تريد. هنالك ازدهار في الجانب الإبداعي في شخصيتك في النصف الأول لهذا العام. ينصحك الفلك بأن توطد علاقاتك مع زملاء العمل وأن تبتعد عن إثارة المشاكل والنزاعات. من ناحية العاطفة، فإن الجرأة التي تتمتع بها ستجعلك أكثر قدرة على الالتزام بعلاقاتك العاطفية فالكثير من اللقاءات والتوقعات بالارتباط في طريقها إليك.

برج الأسد

تتفوق في المجال الوظيفي في سنة 2022 .تزدهر علاقاتك مع زملاء ورؤساء العمل. الجزء الأخير من السنة سيتوافر خلاله الكثير من الفرص لمن يبحثون عن عمل أكثر ربحاً. من الناحية العاطفية، قد تواجه بعض المشاكل الزوجية نتيجة لبعض التراكمات. لا يبشر الوضع العام بوجود فرص للارتباط ولكن يمكنك التوقع بحدوث مفاجآت تقلب الأمور لصالحك.

برج العذراء

قد يكون التغيير في مكان العمل أو طبيعته. لا توجد تطورات مادية خاصة فيما يتعلق بالأشهر الثلاثة الأولى لذلك يجب أن تتحلى بالصبر والابتعاد عن التوتر والعصبية. من الناحية العاطفية، يجب على المتزوجين توخي الحذر فقد تنشأ خلافات أو مشاحنات يكون سببها الرئيسي سوء الأوضاع الاقتصادية في بداية العام .

برج الميزان

تُحقق تطور ملحوظ في حياتك المهنية وذلك يعود إلى الكثير من الجهد لتطوير نفسك بالعمل. كن حذرا خلال هذا العام من التوقيع أو قبول مشاريع قد تشكل خطورة على وضعك المهني. من الناحية العاطفية، قد تُواجه بعض الخلافات الزوجية خلال الأشهر الثلاثة الأولى وبالتالي من أجل منع هذا الخلاف يجب أن تأخذ الوقت الكافي قبل أن تتخذ اية قرارت متسرعة .أما بالنسبة للعازبين، فإن النصف الأخير من العام يبشر بفرص كبيرة للارتباط والعثور على الشخص المناسب.

برج العقرب

سوف تكون حياتك المهنية في اتجاه تصاعدي. قد تمر ببعض الظروف التى تهتز بها أعمالك ولكنها ستكون مجرد حالة مؤقتة. من الناحية العاطفية، تقوم خلال هذه السنة بتعزيز علاقتك مع الشريك وتقوية الروابط الأسرية. حافظ على رومانسيتك ولا تدع سوء تفاهم بسيط يفسد العلاقة مع من تحب.

برج القوس

ستتحسن أوضاعك الاقتصادية وتكتشف أنك تملك مواهب جديدة بالعمل تستطيع من خلالها أن تنفذ مشروعك الخاص بك. على الجانب العاطفي، قد تتعرض لبعض المشاكل الزوجية في النصف الأول من السنة ولكنك يجب أن تكون حكيماً خلال هذه الفترة وأن تعرف كيف تتعامل معها. للعازبين، أمامك فرصة لتعيش تجربة وقصة حب جديدة مع أحد الأشخاص ولكن يجب عليك أن تتعلم كيف تلتزم بهذه العلاقة.

برج الجدي

تستطيع خلال عام 2022 أن تنهي الكثير من الخطط التي كنت قد بدأتها في العام الماضي. تواجه الكثير من المنافسة مع زملاء العمل ولكنك تستطيع أن تتجاوزها بسبب تميزك وابداعك بالعمل. من الناحية العاطفية، يغمر الحب قلبك وتقوي علاقاتك العاطفية والأسرية. للمتزوجين، قد تواجهون بعض النقاشات الحادة خلال الستة أشهر الأخيرة ولكنها مجرد فترة عابرة وسيعود الانسجام من جديد.

برج الدلو

تجد نفسك أمام الكثير من الفرص الذهبية وتحصل من خلالها على الترقية التي تريدها. من الناحية العاطفية، تحتاج أن تمضي الكثير من الوقت مع الحبيب قبل أن تقرر مصير هذه العلاقة كما ينبغي على المتزوجين أن يمضوا المزيد من الوقت مع العائلة والتوفيق ما بين الحياة المهنية والعائلية.

برج الحوت

وعود كبيرة وفرص جيدة تحصل عليها فيما يتعلق بالمجال المهني خلال عام 2022. هنالك الكثير من التنقلات والسفريات التي من شأنها أن تزيد من خبراتك وتضيف إلى مستقبلك المهني المزيد. من الناحية العاطفية، ستكون سنة جيدة ولكن عليك توخي الحذر بين شهري تموز وأيلول.

(الجميلة)