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منوعات
هل ستختفي سيارات "التوك توك" من شوارع مصر؟
Lebanon 24
10-11-2021
|
01:20
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أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع قراراً بوقف إستيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات " التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك
وفى هذا الإطار أوضحت نيفين جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة " لغاز الطبيعي" حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات "التوك توك "المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة "التوك توك" بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة " ميني ڤان" ، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار.
(قناة CNBC العربية)
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