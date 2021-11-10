هؤلاء الأشخاص الأكثر حظاً عام 2022 ..اقرأ الخبر لتعرف ان كنت من بينهم

يبدو ان عام 2022 سيكون عاما محظوظاً من نواحي متعددة من الحياة. ووفقاً لتوقعات علم الفلك، سيشفي عام 2022 جراح 2021. وعلى الرغم أن كل الابراج تتطلع الى تحسُّن عام في الحظ الا أنَّ ثلاثاً منها وهم الثور والاسد والعقرب الأكثر حظاً بشكل خاص في عام 2022.

برج الثور

يُعد عام 2022، من أكثر ألاعوام حظاً لمواليد برج الثور، سيزدهر مسار الوظيفة وأمامه عوائد مالية كبيرة. أفضل الاشهر له: حزيران وآب وتشرين الثاني، سيتحقق ما طال حلمه به ويتمتع بالثقة عدا عن اكتساب قوة واضحة مثيرة للاعجاب. سوف يحصل على الدعم الكامل والتعاون من قبل أعضاء فريقه والإدارة، الأمر الذي سوف يزيد انتاجيته ويحسن من مهاراته في العمل. سوف يشهد أصحاب الأعمال بعض التغييرات الرئيسية التي ستجلب لهم النجاح. وستكون هذه الفترة مواتية بالنسبة للذين يبحثون عن عمل حيث أنّ هناك فرصاً رائعة للعمل في المؤسسة التي تحلم بها.

برج الاسد

يُعتبر برج الأسد من اكثر الأبراج حظاً في العام 2022، ببساطة لموقفه الفائز الذي لا يجذب الا الطاقة الإيجابية، ولأنَّ لا احد كامل، فحتى عند الفشل لا يشعر الاسد بالإحباط ولا يستسلم بل يستمر ويحاول إتمام ما يرغب به. تكون الصحة جيدة في 2022 عدا عن عدة فرص في مجال العمل. يتألق الخط المهني لأصحاب برج الأسد خلال العام 2022. سوف يستمتع الأشخاص الذين يعملون بوظائف بالمزيد من الاحترام والاعتبار في اماكن أعمالهم. وستثبت هذه الفترة أنها مواتية للأشخاص العاملين في مجال الخدمات المهنية إذ ستحصل على زبائن جيدين خلال هذه الفترة. كما سيكون الوقت مفيداً بالنسبة للعالمين في أعمال الإنشاءات أو العاملين كوسطاء للأسهم. كما أنّ حياة الحب ستزدهر أيضاً.

برج العقرب

يُساهم كوكب زحل واروانوس في جعل عام 2022 عاماً مليئاً بالأرباح لبرج العقرب، إضافة الى ذلك يهديه هذا العام المنطق والسلام والوقار والتطور والثبات. مواليد هذا البرج يكونون خلاقين وبأفكار استراتيجية، من أيلول وحتى نهاية العام فترة ممتاز للإستثمار. وثمة احتمال كبير للزيادة والترقية خلال هذه الفترة وسوف يتمكن أصحاب العمل من استعادة مستحقاتهم وخسائرهم السابقة خلال هذه الفترة. وإذا كنت تخطط للاستثمار فإن الفترة قوية لذلك لأنك ستتمكن من ربح مبلغ كبير من استثمارات طويلة الأمد. وسوف تحصل على الشعبية بسبب مهاراتك في العمل. وسوف تكون طموحاً وشغوفاً وحيوياً في عملك خلال هذه الفترة وبسبب ذلك سوف تكون في موقع مسيطر تماماً على الصعيد المهني.