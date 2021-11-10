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اغتصبوها واستأصلوا أعضاءها وقتلوها.. قصة طفلة تدمي القلوب!

Lebanon 24
10-11-2021 | 03:42
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قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية بإحالة أوراق 5 ‏مدانين من عائلة واحدة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم.

وأدين الجناة الخمسة "باختطاف واغتصاب وقتل الطفلة ف أبو العلا 10 أعوام التي عثر على جثتها بالأراضي الزراعية بعد 15 يوما من اختفائها بالدقهلية. 

وأكد تشريح الجثة أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط وأن سبب الوفاة ‏الخنق وأن الطفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة وهناك استئصال لأعضائها التناسلية لإخفاء ‏جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا ‏للسائل في رحم الطفلة‎.‎

وتبين أن وراء الواقعة 3 أشقاء وصديقهم وزوجة أحدهم خطفوا الطفلة ابنة عمهم واغتصبها ‏أحدهم ثم استأصلوا أعضاءها التناسلية لإخفاء معالم جريمتهم وألقوا بها في أرض ‏زراعية انتقاما من والدها وعمتها بسبب خلافهما على ملكية 8 قراريط ‏أرض زراعية.

المصدر: المصري اليوم
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